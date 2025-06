Sýrsky prezident: Zodpovedných za útok v kresťanskom chráme dolapíme

Damask 23. júna (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v pondelok prisľúbil, že osoby zapojené do nedeľňajšieho samovražedného útoku v pravoslávnom chráme v Damasku, budú brané na zodpovednosť. Zároveň vyzval na jednotu v krajine po tomto „ohavnom“ útoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pri samovražednom útoku teroristu v Chráme svätého Eliáša v štvrti Duwajla'a v sýrskom Damasku v nedeľu podľa ministerstva zdravotníctva zahynulo 25 ľudí a ďalších 63 utrpelo zranenia. Podľa sýrskych predstaviteľov patril útočník k teroristickej organizácii Islamský štát (IS).



„Zmobilizujeme všetky naše špecializované bezpečnostné zložky, aby sme dolapili všetkých, ktorí sa podieľali na tomto ohavnom čine, a zobrali ich na zodpovednosť,“ uviedol Šara vo svojom vyhlásení.



AFP pripomína, že ide o prvý takýto útok v sýrskom hlavnom meste od decembrového zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašára Asada islamistami, na čele ktorých bola skupina súčasného dočasného prezidenta. K útoku došlo v čase, keď sa Damask pod vládou sunnitských islamistov snaží získať podporu sýrskych náboženských a etnických menšín. Ide taktiež o prvý útok v kresťanskom chráme v Sýrii od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011.



Od nástupu nových predstaviteľov k moci medzinárodné spoločenstvo opakovane vyzvalo vládu na ochranu menšín a to, aby aj minoritné skupiny boli súčasťou transformácie Sýrie, najmä po sektárskom násilí v uplynulých mesiacoch, píše AFP.