Šara: Páchatelia násilia proti drúzom budú potrestaní

Bejrút 17. júla (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara vo štvrtok vyhlásil, že osoby zodpovedné za násilie páchané na drúzskom obyvateľstve v Sýrii budú postavené pred súd. Vyjadril sa tým k ozbrojeným zrážkam v juhosýrskom meste Suwajdá, pri ktorých podľa pozorovateľov zahynulo viac než 350 ľudí, informovala agentúra AFP.



„Záleží nám na tom, aby tí, ktorí porušili zákon a ubližovali našim drúzom, boli potrestaní, pretože drúzi sú pod ochranou štátu,“ povedal Šara v televíznom prejave.



Dodal, že „zodpovednosť“ za bezpečnosť v prevažne drúzskom meste Suwajdá bude odovzdaná miestnym radám starších a ďalším lokálnym skupinám.



Šara zároveň ocenil sprostredkovateľskú úlohu USA, arabských krajín a Turecka, ktoré podľa neho zachránili tento región Sýrie pred „neznámym osudom“.



Kritizoval však Izrael za útoky na civilné a vládne zariadenia v Sýrii. Podľa jeho slov by tieto izraelské útoky viedli k „výraznému zhoršeniu situácie a mohli vyústiť do rozsiahlej eskalácie“, ak by nedošlo k zásahu v podobe efektívnej mediácie USA, arabských krajín a Turecka.



Ozbrojené zrážky medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi vypukli v nedeľu 13. júla. Neskôr sa do nich zapojili aj bezpečnostné zložky novej sýrskej islamistickej vlády. Tie sa podľa svedkov a Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) postavili na stranu beduínov a bojujú proti drúzskym milíciám.



Do krízy aktívne zasiahol aj Izrael, ktorý tvrdí, že sa svojím konaním snaží chrániť práva drúzov. V stredu podnikol vzdušné útoky na veliteľstvo sýrskej armády, ministerstvo obrany a zasiahol aj oblasť v blízkosti prezidentského paláca.



Sýrske strany konfliktu v stredu uzavreli prímerie. Sýrska armáda neskôr oznámila začiatok odsunu svojich jednotiek z mesta Suwajdá.