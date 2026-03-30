Šara pricestoval na oficiálnu návštevu, stretol sa so Steinmeierom
Autor TASR
Berlín 30. marca (TASR) - Dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru v pondelok v Berlíne prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Neskôr počas dňa sa Šara stretne aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Rokovania medzi Šarom a Merzom by sa mali zamerať na návrat sýrskych utečencov do ich vlasti a na úsilie o obnovu krajiny po rokoch občianskej vojny.
„Našim záujmom je, aby sa Sýria stala opäť stabilnou a prosperujúcou krajinou, a to aj s pomocou mnohých, mnohých Sýrčanov, ktorí počas občianskej vojny prišli sem do Nemecka a do Európy a našli tu útočisko,“ povedal pred návštevou hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius.
DPA dodáva, že Šara sa počas svojej návštevy v Nemecku stretne aj s predstaviteľmi podnikateľskej sféry.
