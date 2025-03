Šara sa dohodol s kurdskými milíciami,integrujú sa do inštitúcií Sýrie

Damask 10. marca (TASR) - Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara v pondelok podpísal dohodu s lídrom kurdských milícií Sýrske demokratické sily (SDF) Mazlúmom Abdím. Dohodli sa spolu na uzavretí prímeria a integrácii SDF, ktoré kontrolujú rozsiahle oblasti na východe krajiny, do sýrskych štátnych inštitúcií. TASR o tom informuje podľa svetových agentúr.



Úrad dočasného prezidenta Sýrie zverejnil vyhlásenie podpísané oboma stranami, v ktorom oznámili dohodu o "začlenení všetkých civilných a vojenských inštitúcií severovýchodu Sýrie pod správu sýrskeho štátu vrátane pohraničných staníc, letiska a ropných a plynových polí". Dohoda by sa mala zrealizovať do konca roka.



Spojenými štátmi podporované SDF počas občianskej vojny proti režimu bývalého prezidenta Bašára Asada vyhlásili autonómiu na nimi kontrolovaných územiach a v súčasnosti ovládajú aj viaceré väčšie mestá a bohaté ložiská ropy a zemného plynu na severovýchode Sýrie.



Dohoda podľa agentúry AP predstavuje významný prelom, vďaka ktorému sa väčšina Sýrie dostane pod kontrolu vlády vedenej islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám, ktorá v decembri zvrhla Asada. Sýrski Kurdi vďaka nej získajú viaceré práva vrátane vyučovania a používania kurdčiny, ktorú bývalý režim zakazoval.