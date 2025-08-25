< sekcia Zahraničie
Šara vystúpi na Valnom zhromaždení OSN
Na sýrskeho prezidenta sú ešte stále uvalené sankcie OSN a pre svoju minulosť ako hľadaný džihádista má zákaz cestovať.
Autor TASR
Damask/New York 25. augusta (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara vystúpi budúci mesiac s prejavom na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN). Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj zo sýrskeho ministerstva zahraničných vecí, píše TASR.
„Šara sa zúčastní na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, kde prednesie prejav. Bude prvým sýrskym prezidentom, ktorý vystúpi v OSN od čias bývalého prezidenta Núreddína al-Atásího (v roku 1967), a vôbec prvým sýrskym prezidentom, ktorý vystúpi počas týždňa na vysokej úrovni (High Level Week, pozn. TASR) výročného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN,“ uviedol zdroj agentúry AFP.
Na pôde OSN už v apríli predniesol prejav sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání. V newyorskej centrále vtedy zároveň po prvýkrát vztýčil novú sýrsku vlajku.
Šara sa stal prezidentom po tom, čo jeho islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) viedla koalíciu síl, ktoré v decembri zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada po takmer 14 rokoch občianskej vojny. Od nástupu k moci si nová sýrska vláda získala regionálnu i medzinárodnú podporu.
Na sýrskeho prezidenta sú ešte stále uvalené sankcie OSN a pre svoju minulosť ako hľadaný džihádista má zákaz cestovať. Pre svoje zahraničné cesty preto musí žiadať o výnimku.
