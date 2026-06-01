Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Zahraničie

Šara vyzval v telefonáte Trumpa, aby zrušil zvyšné sankcie voči Sýrii

.
Sýrsky prezident Ahmad Šara (uprostred) máva počas návštevy zaplavených oblastí neďaleko mesta Dajr az-Zaur vo východnej časti Sýrie v piatok 29. mája 2026. Foto: TASR/AP

Šara zdôraznil tiež dôležitosť pokračujúcej medzinárodnej podpory Sýrie v procese rekonštrukcie a obnovy.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Damask/Washington 1. júna (TASR) — Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Šara to uviedol v nedeľu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na vyhlásenie sýrskeho prezidentského úradu.

Šara zdôraznil tiež dôležitosť pokračujúcej medzinárodnej podpory Sýrie v procese rekonštrukcie a obnovy. Zrušenie zostávajúcich sankcií by podľa neho pomohlo znovu naštartovať ekonomiku a zlepšiť životné podmienky Sýrčanov. Dodal, že takýto krok by podporil investície a vytvoril vhodné prostredie pre obnovenie infraštruktúrnych projektov v kľúčových sektoroch ekonomiky.

Prezidenti diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v regióne a výzvach vyplývajúcich z pretrvávajúceho napätia na Blízkom východe. Šara zdôraznil „dôležitosť uprednostňovania diplomacie a dialógu s cieľom posilniť regionálny mier a bezpečnosť a zabrániť ďalšej eskalácii“.

Trump podľa vyhlásenia zdôraznil dôležitosť zachovania stability v Sýrii a podpory úsilia o jej obnovu a rekonštrukciu.

Na záver telefonátu obe strany potvrdili dôležitosť pokračujúcej komunikácie a koordinácie v otázkach spoločného záujmu spôsobom, ktorý slúži záujmom oboch krajín a prispieva k bezpečnosti a stabilite v regióne,“ konštatuje sa vo vyhlásení úradu sýrskeho prezidenta.

V máji minulého roka Trump rokoval so Šarom v Rijáde, metropole Saudskej Arábie. Bolo to prvé stretnutie hláv štátov oboch krajín za 25 rokov. Trump vtedy oznámil, že Spojené štáty začnú rušiť sankcie, ktoré boli uvalené na Sýriu za vlády prezidenta Bašára Asada.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?