< sekcia Zahraničie
Sarah Mullallyovú oficiálne inštalovali do funkcie arcibiskupky
Na ceremónii sa zúčastnilo 2000 ľudí vrátane princa Williama, ktorého otec kráľ Karol III. je hlavou anglikánskej cirkvi.
Autor TASR
Londýn/Canterbury 25. marca (TASR) - Sarah Mullallyová sa v stredu oficiálne ujala funkcie arcibiskupky z Canterbury. Stala sa tak prvou ženou na druhej najvyššej pozícii v anglikánskej cirkvi, ku ktorej sa celosvetovo hlási 85 miliónov veriacich. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Bývalá zdravotná sestra Mullallyová (63) bola do funkcie inštalovaná v Canterburskej katedrále. Na ceremónii sa zúčastnilo 2000 ľudí vrátane princa Williama, ktorého otec kráľ Karol III. je hlavou anglikánskej cirkvi.
V súlade s tradíciou sa obrad začal tým, že Mullallyová trikrát zaklopala palicou na západné dvere katedrály, aby požiadala o vstup. „Som poslaná ako arcibiskupka, aby som vám slúžila, hlásala Kristovu lásku a spolu s vami ho uctievala a milovala celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou,“ uviedla pred vstupom do katedrály.
Ceremónia vyvrcholila zasadnutím novej arcibiskupky na dva tróny, ktoré symbolizujú dvojitú zodpovednosť tejto funkcie – ako biskupky v diecéze v Canterbury a ako duchovnej vodkyne anglikánov na celom svete.
Pozícia najvyššie postaveného duchovného v anglikánskej cirkvi bola neobsadená od novembra 2024, keď odstúpil arcibiskup Justin Welby. Reagoval na výsledky nezávislého vyšetrovania, že cirkev pod jeho vedením utajovala prípady sexuálneho zneužívania chlapcov a mladých mužov v cirkevných táboroch zo 70. rokov.
Nová arcibiskupka z Canterbury uviedla, že „urobí všetko, čo je v jej silách, aby sa cirkev stala bezpečnejšou a aby primerane reagovala na obete a preživších zneužívania“. Cirkev sa „snaží lepšie porozumieť traumatickým zážitkom a načúvať preživším a obetiam zneužívania,“ povedala v rozhovore pre BBC.
Arcibiskup z Canterbury je považovaný za duchovného vodcu anglikánskej cirkvi na celom svete. Je tiež členom Snemovne lordov britského parlamentu. Mullallyová je v poradí 106. osobou a prvou ženou na čele arcidiecézy v Canterbury.
Ženy môžu byť kňažkami v anglikánskej cirkvi až od polovice 90. rokov. Viacerí vysokopostavení biskupi však otvorene odmietajú ženy na kňazských a vysokých pozíciách v rámci cirkvi. Tento názor zastáva aj rwandský arcibiskup Laurent Mbanda, ktorý sa začiatkom marca stal predsedom Rady Globálnej anglikánskej konferencie pre budúcnosť (GAFCON). Rada združuje konzervatívne cirkvi prevažne v Afrike a Ázii a tvrdí, že v súčasnosti zastupuje väčšinu anglikánov na svete. Je proti liberálnym postojom, ktoré badať u časti anglikánskeho spoločenstva, vrátane vysviacky žien a väčšej integrácie LGBTQ+ ľudí do cirkvi.
GAFCON ostro kritizovala vymenovanie Mullallyovej za arcibiskupku z Canterbury.
Bývalá zdravotná sestra Mullallyová (63) bola do funkcie inštalovaná v Canterburskej katedrále. Na ceremónii sa zúčastnilo 2000 ľudí vrátane princa Williama, ktorého otec kráľ Karol III. je hlavou anglikánskej cirkvi.
V súlade s tradíciou sa obrad začal tým, že Mullallyová trikrát zaklopala palicou na západné dvere katedrály, aby požiadala o vstup. „Som poslaná ako arcibiskupka, aby som vám slúžila, hlásala Kristovu lásku a spolu s vami ho uctievala a milovala celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou,“ uviedla pred vstupom do katedrály.
Ceremónia vyvrcholila zasadnutím novej arcibiskupky na dva tróny, ktoré symbolizujú dvojitú zodpovednosť tejto funkcie – ako biskupky v diecéze v Canterbury a ako duchovnej vodkyne anglikánov na celom svete.
Pozícia najvyššie postaveného duchovného v anglikánskej cirkvi bola neobsadená od novembra 2024, keď odstúpil arcibiskup Justin Welby. Reagoval na výsledky nezávislého vyšetrovania, že cirkev pod jeho vedením utajovala prípady sexuálneho zneužívania chlapcov a mladých mužov v cirkevných táboroch zo 70. rokov.
Nová arcibiskupka z Canterbury uviedla, že „urobí všetko, čo je v jej silách, aby sa cirkev stala bezpečnejšou a aby primerane reagovala na obete a preživších zneužívania“. Cirkev sa „snaží lepšie porozumieť traumatickým zážitkom a načúvať preživším a obetiam zneužívania,“ povedala v rozhovore pre BBC.
Arcibiskup z Canterbury je považovaný za duchovného vodcu anglikánskej cirkvi na celom svete. Je tiež členom Snemovne lordov britského parlamentu. Mullallyová je v poradí 106. osobou a prvou ženou na čele arcidiecézy v Canterbury.
Ženy môžu byť kňažkami v anglikánskej cirkvi až od polovice 90. rokov. Viacerí vysokopostavení biskupi však otvorene odmietajú ženy na kňazských a vysokých pozíciách v rámci cirkvi. Tento názor zastáva aj rwandský arcibiskup Laurent Mbanda, ktorý sa začiatkom marca stal predsedom Rady Globálnej anglikánskej konferencie pre budúcnosť (GAFCON). Rada združuje konzervatívne cirkvi prevažne v Afrike a Ázii a tvrdí, že v súčasnosti zastupuje väčšinu anglikánov na svete. Je proti liberálnym postojom, ktoré badať u časti anglikánskeho spoločenstva, vrátane vysviacky žien a väčšej integrácie LGBTQ+ ľudí do cirkvi.
GAFCON ostro kritizovala vymenovanie Mullallyovej za arcibiskupku z Canterbury.