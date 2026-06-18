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Šaríf: Dohoda medzi Iránom a USA nadobúda okamžitú účinnosť

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Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf. Foto: TASR/AP

Pakistanský premiér ďalej uviedol, že lídri Spojených štátov aj Iránu - prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján - dohodu podpísali a Šarífa schválili ako sprostredkovateľa.

Autor TASR
Islamabad 18. júna (TASR) - Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán „okamžitú účinnosť“, vyhlásil vo štvrtok pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe zainteresované strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Pakistanský premiér ďalej uviedol, že lídri Spojených štátov aj Iránu - prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján - dohodu podpísali a Šarífa schválili ako sprostredkovateľa.

V príspevku na sociálnej sieti X Šaríf napísal, že dohoda „vstupuje do platnosti s okamžitou účinnosťou a ako prvý krok Islamská republika Irán okamžite znovuotvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu“.

Šaríf spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Jeho príspevok prišiel krátko po tom, čo Trump oznámil, že dohodu osobne podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku vo Versailles.

Podpis dohody vzápätí prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího potvrdil aj Irán.

Podľa pôvodného plánu by k oficiálnemu podpisu dohody malo dôjsť vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Rezort sa nachádza neďaleko mesta Luzern v strednom Švajčiarsku a podľa AFP je ťažko dostupný, vďaka čomu sa dá jednoducho zabezpečiť. Miesto podľa švajčiarskeho rezortu diplomacie „navrhli pakistanskí a katarskí sprostredkovatelia, ako aj USA a Irán“.
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