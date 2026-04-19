Šaríf hovoril s Pezeškijánom, vo vyhlásení sa o rokovaniach nezmienil
Pakistanský premiér zdôraznil, že jeho krajina zostáva plne odhodlaná pokračovať v úsilí o podporu regionálneho mieru a bezpečnosti.
Autor TASR
Islamabad 19. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer telefonoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom o aktuálnej situácii na Blízkom východe. Oznámil to úrad predsedu pakistanskej vlády, ktorý sa však nezmienil o prípadných ďalších rokovaniach medzi Iránom a Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správy stanice BBC.
Rozhovor trval približne 45 minút a zahŕňal „podrobné výmeny názorov o aktuálnej regionálnej situácii“. Pakistanský premiér zdôraznil, že jeho krajina zostáva plne odhodlaná pokračovať v úsilí o podporu regionálneho mieru a bezpečnosti.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že zástupcovia USA v pondelok pricestujú do Pakistanu na rokovania o vojne s Iránom. Iránske štátne médiá tieto informácie označili za nepravdivé, pričom iránske úrady sa k možným rokovaniam oficiálne nevyjadrili.
Rozhovor trval približne 45 minút a zahŕňal „podrobné výmeny názorov o aktuálnej regionálnej situácii“. Pakistanský premiér zdôraznil, že jeho krajina zostáva plne odhodlaná pokračovať v úsilí o podporu regionálneho mieru a bezpečnosti.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že zástupcovia USA v pondelok pricestujú do Pakistanu na rokovania o vojne s Iránom. Iránske štátne médiá tieto informácie označili za nepravdivé, pričom iránske úrady sa k možným rokovaniam oficiálne nevyjadrili.