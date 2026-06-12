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Šaríf: Irán a USA dokončili mierovú dohodu
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Autor TASR
Islamabad 12. júna (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v piatok oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi USA a islamskou republikou, podľa neho úzko spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.