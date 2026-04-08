< sekcia Zahraničie
Šaríf: Irán prijal pozvanie na mierové rokovania v piatok v Islamabade
Autor TASR
Islamabad 8. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v stredu uviedol, že jeho krajina zohrala pri vyjednávaní prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom kľúčovú úlohu a delegácia Teheránu v piatok pricestuje do Islamabadu na nadväzujúce mierové rokovania. Na sociálnej sieti X tiež oznámil, že má správy o porušeniach prímeria, čo podľa jeho slov podkopáva ducha mierového procesu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
„Vyjadril som hlboké uznanie za múdrosť a rozvážnosť iránskeho vedenia, ktoré prijalo pakistanský návrh usporiadať mierové rozhovory v Islamabade koncom tohto týždňa s cieľom spoločne sa usilovať o obnovenie pokoja v regióne,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X po telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom.
Šaríf označil prímerie za prvý krok k mieru a zároveň ocenil prácu svojho ministra zahraničných vecí Isháka Dára a náčelníka armády Asima Munira. „Vojna bola odvrátená len dočasne, ale je to dôležitý začiatok,“ uviedol. Účasť Spojených štátov na rokovaniach v Islamabade dosiaľ nebola oficiálne potvrdená.
Pakistanský premiér v neskoršom príspevku uviedol, že má správy o porušeniach prímeria medzi USA a Iránom. „Na niekoľkých miestach v zóne konfliktu boli hlásené porušenia prímeria, čo podkopáva ducha mierového procesu. Úprimne a naliehavo vyzývam všetky strany, aby prejavili zdržanlivosť a dodržiavali prímerie počas dvoch týždňov, ako bolo dohodnuté, aby diplomacia mohla prevziať vedúcu úlohu pri mierovom urovnaní konfliktu,“ napísal.
