Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
< sekcia Zahraničie

Šaríf: Irán prijal pozvanie na mierové rokovania v piatok v Islamabade

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Islamabad 8. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v stredu uviedol, že jeho krajina zohrala pri vyjednávaní prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom kľúčovú úlohu a delegácia Teheránu v piatok pricestuje do Islamabadu na nadväzujúce mierové rokovania. Na sociálnej sieti X tiež oznámil, že má správy o porušeniach prímeria, čo podľa jeho slov podkopáva ducha mierového procesu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Vyjadril som hlboké uznanie za múdrosť a rozvážnosť iránskeho vedenia, ktoré prijalo pakistanský návrh usporiadať mierové rozhovory v Islamabade koncom tohto týždňa s cieľom spoločne sa usilovať o obnovenie pokoja v regióne,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X po telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom.

Šaríf označil prímerie za prvý krok k mieru a zároveň ocenil prácu svojho ministra zahraničných vecí Isháka Dára a náčelníka armády Asima Munira. „Vojna bola odvrátená len dočasne, ale je to dôležitý začiatok,“ uviedol. Účasť Spojených štátov na rokovaniach v Islamabade dosiaľ nebola oficiálne potvrdená.

Pakistanský premiér v neskoršom príspevku uviedol, že má správy o porušeniach prímeria medzi USA a Iránom. „Na niekoľkých miestach v zóne konfliktu boli hlásené porušenia prímeria, čo podkopáva ducha mierového procesu. Úprimne a naliehavo vyzývam všetky strany, aby prejavili zdržanlivosť a dodržiavali prímerie počas dvoch týždňov, ako bolo dohodnuté, aby diplomacia mohla prevziať vedúcu úlohu pri mierovom urovnaní konfliktu,“ napísal.
