Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Šaríf: Pakistan chce pomôcť ukončiť konflikt na Blízkom východe

Ľudia odstraňujú trosky zo svojho bytu v Teheráne v Iráne, ktorý bol poškodený, keď v piatok zasiahol neďalekú policajnú stanicu americko-izraelský útok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Islamabad 24. marca (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v utorok na platforme X oznámil, že Islamabad je pripravený usporiadať rokovania s cieľom zastaviť vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Agentúra AFP uvádza, že jeho vyhlásenie prišlo po špekuláciách, že Pakistan by mohol v tomto konflikte vystupovať ako sprostredkovateľ, informuje TASR.

„Pakistan víta a plne podporuje prebiehajúce snahy o vedenie dialógu s cieľom ukončiť VOJNU na Blízkom východe v záujme mieru a stability v regióne aj inde,“ napísal Šaríf na X.

„Za predpokladu, že s tým budú súhlasiť USA aj Irán, je Pakistan pripravený a poctený byť hostiteľom a zorganizovať zmysluplné a rozhodujúce rokovania zamerané na komplexné urovnanie pretrvávajúceho konfliktu,“ dodal premiér.

Vojnu na Blízkom východe, ktorá trvá už štvrtý týždeň vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán. Teherán reagoval odvetnými zásahmi v celom regióne a zablokovaním strategicky dôležitého Hormuzského prielivu.
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená