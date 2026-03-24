< sekcia Zahraničie
Šaríf: Pakistan chce pomôcť ukončiť konflikt na Blízkom východe
Autor TASR
Islamabad 24. marca (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v utorok na platforme X oznámil, že Islamabad je pripravený usporiadať rokovania s cieľom zastaviť vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Agentúra AFP uvádza, že jeho vyhlásenie prišlo po špekuláciách, že Pakistan by mohol v tomto konflikte vystupovať ako sprostredkovateľ, informuje TASR.
„Pakistan víta a plne podporuje prebiehajúce snahy o vedenie dialógu s cieľom ukončiť VOJNU na Blízkom východe v záujme mieru a stability v regióne aj inde,“ napísal Šaríf na X.
„Za predpokladu, že s tým budú súhlasiť USA aj Irán, je Pakistan pripravený a poctený byť hostiteľom a zorganizovať zmysluplné a rozhodujúce rokovania zamerané na komplexné urovnanie pretrvávajúceho konfliktu,“ dodal premiér.
Vojnu na Blízkom východe, ktorá trvá už štvrtý týždeň vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán. Teherán reagoval odvetnými zásahmi v celom regióne a zablokovaním strategicky dôležitého Hormuzského prielivu.
