Šaríf: Prímerie medzi USA a Iránom platí
Rozhovory, ktoré sprostredkoval Pakistan, sa uskutočnili v čase dvojtýždňového prímeria, ktoré začali Washington a Teherán uplatňovať minulý utorok.
Autor TASR
Islamabad 13. apríla (TASR) - Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom od jeho oznámenia minulý utorok stále platí, vyhlásil v pondelok pakistanský premiér Šahbáz Šaríf s tým, že teraz sa snažia o vyriešenie nezhôd v niekoľkých otázkach, ktoré vystali z neúspešných víkendových rokovaní v Islamabade. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Rokovania medzi USA a Iránom, ktoré trvali približne 21 hodín, sa skončili bez dohody. Vyjednávači oboch krajín sa následne vrátili do svojich vlastí. Rozhovory, ktoré sprostredkoval Pakistan, sa uskutočnili v čase dvojtýždňového prímeria, ktoré začali Washington a Teherán uplatňovať minulý utorok.
„Vďaka úsiliu Pakistanu je prímerie naďalej dodržiavané. Práve teraz je vynaložené maximálne úsilie na vyriešenie niekoľkých otázok, ktoré zatiaľ zostávajú otvorené,“ povedal Šaríf na zasadnutí vlády.
Pakistanský premiér podotkol, že rozhovory v Islamabade boli viackrát na pokraji neúspechu. Pakistan prisľúbil, že bude naďalej plniť svoju úlohu pri podpore spolupráce a dialógu.
Na význam prímeria vo vojne na Blízkom východe poukázal v pondelok šéf čínskej diplomacie Wang I, ktorý telefonoval so svojím pakistanským náprotivkom Ishákom Dárom.
„Najvyššou prioritou je vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa zabránilo obnoveniu bojov a aby sa zachovala ťažko vybojovaná dynamika prímeria,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení, ktoré vzišlo z telefonického rozhovoru.
USA tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, v rámci ktorej požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane. Teherán takúto snahu opakovane odmieta, a americké požiadavky označil za neprimerané.
Stretnutie v Islamabade bolo podľa Pakistanu prvou priamou schôdzkou na takejto vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979.
