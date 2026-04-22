< sekcia Zahraničie
Šaríf sa poďakoval Trumpovi za predĺženie prímeria s Iránom
Zdôraznil, že Pakistan ako sprostredkovateľ bude pokračovať v úsilí o ukončenie vojny medzi Washingtonom a Teheránom.
Autor TASR
Islamabad 22. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf sa v noci na stredu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za to, že krátko pred vypršaním prímeria s Iránom oznámil jeho predĺženie na neurčito. Iránske médiá uviedli, že Teherán o predĺženie pokoja zbraní nežiadal, informuje TASR.
„Úprimne ďakujem prezidentovi Trumpovi za to, že láskavo prijal našu žiadosť o predĺženie prímeria, aby prebiehajúce diplomatické snahy mohli pokračovať,“ uviedol Šaríf vo vyhlásení zverejnenom na internete.
Zdôraznil, že Pakistan ako sprostredkovateľ bude pokračovať v úsilí o ukončenie vojny medzi Washingtonom a Teheránom. „Dúfam, že obe strany budú aj naďalej dodržiavať prímerie a že sa im počas druhého kola rokovaní plánovaného v Islamabade podarí dosiahnuť komplexnú mierovú dohodu, ktorá by konflikt definitívne ukončila,“ doplnil pakistanský premiér.
Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že na žiadosť Islamabadu predlžuje prímerie s Iránom dovtedy, kým Teherán nepredloží jednotný mierový návrh a nedokončia sa rokovania. Zároveň však nariadil americkej armáde, aby pokračovala v blokáde iránskych prístavov, čo podľa skoršieho vyjadrenia Teheránu porušuje prímerie.
Poradca predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa označil predĺženie prímeria za taktický ťah USA s cieľom získať čas. „Trumpovo predĺženie prímeria je bezpochyby taktický ťah, ktorého cieľom je získať čas na prekvapivý útok. Nastal čas, aby Irán prevzal iniciatívu,“ napísal na sociálnej sieti X.
Dodal, že pokračovanie námornej blokády zo strany Spojených štátov sa v podstate nelíši od pretrvávajúcej vojenskej agresie a Teherán na to musí reagovať.
Iránska tlačová agentúra Tasnim, blízka Revolučným gardám, uviedla, že Teherán nepožiadal o predĺženie prímeria. Zároveň dodala, že pokiaľ blokáda potrvá, Irán neotvorí Hormuzský prieliv a v prípade potreby je pripravený ju prelomiť silou.
Biely dom tiež potvrdil, že cesta viceprezidenta J.D. Vancea do Pakistanu zameraná na mierové rokovania bola zrušená. Vance mal vycestovať do Islamabadu, pričom jeho príchod bol očakávaný v stredu s cieľom uzavrieť dohodu s iránskymi predstaviteľmi. „Akékoľvek ďalšie informácie o osobných stretnutiach oznámi Biely dom,“ uviedol predstaviteľ administratívy Spojených štátov.
Dvojtýždňové prímerie začalo platiť 8. apríla. Teherán v utorok uviedol, že pokoj zbraní so Spojenými štátmi vyprší už v stredu o 01.00 SELČ. Trump pritom v pondelok tvrdil, že prímerie vyprší v noci na štvrtok SELČ.
