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Šaríf vyzval iránskeho prezidenta, aby chránil ťažko vybojovaný mier

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Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf. Foto: TASR/AP

Šaríf zdôraznil, že Pakistan je naďalej odhodlaný pôsobiť „ako čestný a úprimný sprostredkovateľ trvalého regionálneho mieru“.

Autor TASR
Islamabad 11. júla (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v piatok vyzval iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, aby chránil „ťažko vybojovaný mier“ po tom, čo Teherán a Washington tento týždeň obnovili vzájomné útoky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Diskutovali sme o vývoji situácie v regióne a zdôraznili sme, že zdržanlivosť, dialóg a diplomacia sú nevyhnutné na ochranu ťažko vybojovaných mierových úspechov z posledných mesiacov,“ napísal Šaríf v príspevku na platforme X po telefonickom rozhovore s iránskym prezidentom.

Šaríf zdôraznil, že Pakistan je naďalej odhodlaný pôsobiť „ako čestný a úprimný sprostredkovateľ trvalého regionálneho mieru“.

Ministri zahraničných vecí Egypta a Kataru Badr Abdalátí a Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v ten istý deň vyzvali Washington a Teherán, aby obnovili vzájomné rokovania. Vyzvali tiež na uplatňovanie memoranda o porozumení, ktoré podpísali USA a Irán, „ako prvý krok k dosiahnutiu konečnej dohody medzi oboma stranami spôsobom, ktorý prispeje k zmierneniu napätia a k posilneniu regionálnej bezpečnosti a stability“.

Prezident USA Donald Trump predtým na svojej platforme Truth Social napísal, že Irán požiadal Spojené štáty o pokračovanie v rokovaniach, s čím Spojené štáty súhlasili. Zopakoval však, že prímerie medzi krajinami sa skončilo.
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