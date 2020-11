Sarkisjan navrhuje riešiť krízu vytvorením vlády národnej svornosti

Jerevan 17. novembra (TASR) - Arménsky prezident Armen Sarkisjan v pondelkovom televíznom prejave k národu vyhlásil, že moci v krajine by sa v súčasnej krízovej situácii mala ujať vláda národnej svornosti.



Podľa agentúry TASS Sarkisjan uviedol, že "vláda musí objektívne zhodnotiť svoj potenciál a v krátkom čase predložiť plán uskutočňovania množstva ústavných procesov, ktoré vyústia do možnosti usporiadania predčasných parlamentných volieb".



Podľa jeho názoru by dovtedy mala v krajine byť pri moci vláda národnej svornosti s vysokým odborným kreditom.



Prebiehajúca politická kríza v Arménsku vypukla 10. novembra a je dôsledkom vyhlásenia o ukončení bojov v Náhornom Karabachu, ktoré prostredníctvom videokonferencie podpísali okrem arménskeho premiéra Nikola Pašinjana aj azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a ruský prezident Vladimir Putin.



V súlade s podmienkami tejto dohody získal Azerbajdžan kontrolu nad väčšinou územia medzinárodne neuznanej karabašskej republiky.



V reakcii na podpísanie tejto dohody vypukli v Jerevane masové protesty, ktorých účastníci požadujú Pašinjanovu demisiu, keďže podpísanie dohody s Azerbajdžanom považujú za zradu arménskych záujmov. Takéto zhromaždenie sa konalo v Jerevane aj v pondelok podvečer.



Pašinjan predtým v pondelok v parlamente vyhlásil, že nemá v pláne odstúpiť.