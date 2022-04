Sarkozy bude v druhom kole prezidentských volieb hlasovať za Macrona

Paríž 12. apríla (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v utorok oznámil, že v druhom kole volieb hlavy štátu podporí súčasného šéfa Elyzejského paláca Emmanuela Macrona, ktorý bude 24. apríla o znovuzvolenie súperiť s krajne pravicovou političkou Marine Le Penovou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Budem hlasovať za Emmanuela Macrona, pretože som presvedčený, že má potrebné skúsenosti, aby mohol čeliť vážnej medzinárodnej kríze," napísal pravicový exprezident na Facebooku. "On (Macron) je jediný, kto v súčasnej situácii dokáže konať," zdôvodnil. Ocenil tiež, že prioritou jeho hospodárskej politiky je hodnota práce a jeho záväzok voči Európe je "jasný a jednoznačný".



"Musíme sa vzdať našich straníckych zvykov... Vernosť hodnotám republikánskej pravice a našej kultúre vládnutia nás musí viesť k tomu, aby sme nasledovali Macronovo volanie po jednote," doplnil Sarkozy, ktorý bol prezidentom Francúzska v rokoch 2007 - 2012.



Macron získal v nedeľnom prvom kole prezidentských volieb 27,84 percenta hlasov. Do druhého kola postúpila aj líderka krajnej pravice Marine Le Penová, ktorú volilo 23,15 percenta voličov.



Kandidátka Sarkozyho konzervatívnej strany Republikáni (LR) Valérie Pécresseová, ktorú exprezident odmietol verejne podporiť, získala v prvom kole volieb len 4,78 percenta hlasov. Republikáni, ktorým sa nepodarilo prekonať päťpercentnú hranicu, sa tak dostali do finančných problémov, keďže štát im pre nízku podporu voličov výdavky na volebnú kampaň nepreplatí. Pécresseová preto v pondelok naliehavo vyzvala na dary a podporu, aby strana dokázala prežiť.