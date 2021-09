Sarkozy je vinný z nelegálneho financovania kampane, rozhodol súd

Paríž 30. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy je vinný z nelegálneho financovania svojej volebnej kampane z roku 2012, rozhodol vo štvrtok parížsky súd, ktorý mu zároveň vymeral trest odňatia slobody na jeden rok. Sarkozy si trest môže odpykať aj v domácom väzení.



Ako píše agentúra AP, 66-ročný Sarkozy podľa verdiktu minul na svoj neúspešný pokus o znovuzvolenie takmer dvojnásobok maximálnej povolenej sumy 22,5 milióna eur.



Sarkozy, ktorý sa na pojednávaní nezúčastnil, podľa súdu "vedel", že hrozí prekročenie limitu, a "dobrovoľne" odmietol dohliadať na dodatočné výdavky. Voči rozsudku sa ešte môže odvolať.



Prokuratúra žiadala pre Sarkozyho trest šesť mesiacov odňatia slobody, ako aj ďalší šesťmesačný podmienečný trest a pokutu 3750 eur.



Sarkozy odmietol obvinenia ako "rozprávku" s tým, že bol počas kampane príliš zaneprázdnený vedením krajiny na to, aby dával pozor na všetky detaily svojich financií.



Konzervatívec Sarkozy bol vo funkcii od roku 2007 do roku 2012. Spolu s 13 ďalšími osobami je obvinený z vytvorenia falošného účtovného systému, ktorý mal kamuflovať jeho nadmerné výdavky na predvolebné mítingy. Podľa prokuratúry účtovníci varovali Sarkozyho, že výdavkami prekoná maximálny limit stanovený na predvolebnú kampaň. On však údajne naďalej trval na uskutočnení ďalších podujatí.



Jeho predvolebná kampaň napokon v skutočnosti stála takmer 43 miliónov eur.



Sarkozy sa už stal prvým francúzskym povojnovým prezidentom, ktorému súd vymeral trest odňatia slobody. V marci totiž dostal trojročný trest za korupciu a zneužitie moci, pričom dva roky mu súd vymeral podmienečne. Exprezident sa vtedy odvolal a konanie ešte nie je ukončené.