Sarkozy navrhol zorganizovanie nových referend na Ukrajine

Paríž 17. augusta (TASR) - Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy navrhol, že vojna na Ukrajine by mohla byť ukončená zorganizovaním nových referend na Ruskom okupovaných územiach. Týmto vyjadrením si vyslúžil kritiku Kyjeva. Informuje o tom TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



"Ukrajinci... budú chcieť dobyť späť to, čo im bolo neprávom odobraté," povedal Sarkozy pre konzervatívny denník Le Figaro v rozhovore, ktorý bol zverejnený v stredu. "Ale ak sa im to nepodarí zvládnuť úplne, na výber bude medzi zmrazeným konfliktom... alebo referendami pod prísnym dohľadom medzinárodného spoločenstva," dodal.



Bývalý francúzsky prezident v súvislosti s Krymským polostrovom, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, povedal, že "návrat k tomu, čo bolo predtým, je ilúzia". Podľa jeho slov bude na "upevnenie súčasného stavu potrebné nespochybniteľné referendum".



Sarkozy tiež trval na tom, že ruský prezident "nie je nerozumný". Tvrdil, že na Putina by mohol z Európy zafungovať správny druh diplomacie. Poukázal pritom na rusko-gruzínsky ozbrojený konflikt z roku 2008, keď podľa vlastných slov "presvedčil (Putina), aby stiahol svoje tanky".



"Rusko je susedom Európy a tak to aj zostane... Diplomacia, diskusia a rozhovory zostávajú jediným spôsobom, ako nájsť prijateľné riešenie. Nič nie je možné bez kompromisov" povedal.



Francúzsky exprezident tiež zastáva názor, že Ukrajina by mala zostať "neutrálna" a nemala by sa stať súčasťou Európskej únie či Severoatlantickej aliancie.



Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak reagoval, že Sarkozyho vyjadrenia sú založené na "zločineckej logike".



"Nemôžete obchodovať s územiami iných ľudí, pretože sa niekoho bojíte alebo pretože ste priatelia so zločincami," uviedol. Podľa jeho slov sa Sarkozy ešte ako francúzsky prezident "zámerne podieľal na zločineckej konšpirácii s cieľom obsadiť ukrajinské územia Ruskom".



Na Sarkozyho návrh reagoval aj francúzsky poslanec Julien Bayou zo strany zelených (EELV). Exprezident by podľa jeho slov mal byť považovaný za "ruského influencera". Sarkozyho rozhovor pre denník Le Figaro označil za "šokujúci".



Sarkozyho bývalý poradca Jerome Poirot pre francúzske médiá povedal, že exprezidentove vyjadrenia sú "hanebné". "Nemá žiadnu perspektívu o tom, čo sa stalo alebo čo urobil" počas svojho funkčného obdobia v rokoch 2007 až 2012.



Pripomenul, že Sarkozy bol v roku 2008 proti vstupu Gruzínska a Ukrajiny do NATO, no ani to nezabránilo Rusku zaútočiť na obe tieto krajiny. "Aká bola jeho (Sarkozyho) vízia francúzskej bezpečnosti? Len sa vzdať toho, čo chcel Vladimir Putin?" pýtal sa Poirot.



Sarkozyho vyjadrenia privítal ruský exprezident Dmitrij Medvedev, podľa neho boli "rovnaké odvážne ako presné".