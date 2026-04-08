Sarkozy popiera finančnú pomoc z Líbye v predvolebnej kampani
Politik je obvinený z toho, že sa podieľal na sprisahaní s cieľom získať nelegálne financovanie svojej predvolebnej kampane v roku 2007 z Líbye.
Autor TASR
Paríž 8. apríla (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v utorok počas odvolacieho konania trval na svojej nevine. Politik je obvinený z toho, že sa podieľal na sprisahaní s cieľom získať nelegálne financovanie svojej predvolebnej kampane v roku 2007 z Líbye. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa správ zo súdnej siene Sarkozy trvá na tom, že z Líbye neprijal žiadne financie na svoju kampaň a poprel, že by bol niekedy pod vplyvom vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. „Líbyjská aféra“ patrí k najzávažnejším prípadom, ktoré sa vedú proti bývalému lídrovi Francúzska, pripomína AFP.
V prvom rozsudku z minulého roka súd rozhodol, že neexistujú dôkazy o prijatí financií od Kaddáfího. Súd však dospel aj k záveru, že bývalý prezident a jeho spolupracovníci sa pokúsili takéto financovanie zabezpečiť a Sarkozyho odsúdil na päť rokov väzenia za členstvo v zločineckej organizácii. Ide tak o doposiaľ najprísnejší trest udelený bývalej francúzskej hlave štátu v novodobej histórii.
Sarkozy strávil koncom minulého roka necelé tri týždne vo väzení v Paríži, po tom čo súd rozhodol o predbežnom výkone trestu. Neskôr bol prepustený, no zostáva pod súdnym dohľadom, zatiaľ čo čaká na odvolacie konanie. Politik tieto obvinenia dôrazne poprel. Odvolacie konanie bude zrejme trvať do konca mája.
