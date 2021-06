Sarkozy pred súdom poprel obvinenia z nelegálneho financovania kampane

Paríž 15. júna (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa v utorok po prvý raz osobne zúčastnil na súdnom procese, v ktorom čelí obvineniam z nelegálneho financovania svojej predvolebnej kampane. Ako píše agentúra AFP, exprezident počas pojednávania poprel akékoľvek pochybenia.



"Strávil som 40 rokov v politike, je to môj život. Viem, ako fungujú kampane," zdôraznil šéf Elyzejského paláca z rokov 2007-2012, keď odmietol vznesené obvinenia ako vykonštruované.



Obžaloba sa týka volebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012, v ktorej sa Sarkozy neúspešne usiloval o znovuzvolenie. Voľby napokon vyhral jeho socialistický súper Francois Hollande.



V prebiehajúcom súdnom procese je Sarkozy (66) je spolu s 13 ďalšími osobami obvinený z vytvorenia falošného účtovného systému, ktorý mal zakamuflovať jeho nadmerné výdavky na predvolebné mítingy.



Podľa prokuratúry účtovníci Sarkozyho varovali, že kampaň prekoná stanovený maximálny limit výdavkov na kampaň, čo vtedy predstavovalo 22,5 milióna eur. On však údajne naďalej trval na uskutočnení ďalších podujatí.



Jeho predvolebná kampaň napokon v skutočnosti stála takmer 43 miliónov eur, avšak exprezident tvrdí, že si falošného systému fakturácie nebol vedomý.



Ako uviedol počas utorkového pojednávania, pred voľbami v roku 2012 bol ešte ako prezident príliš zaneprázdnený vedením krajiny, aby mohol venovať pozornosť detailom vedenia účtovníctva svojej kampane.



Vyšetrovanie nedokázalo, že by sa samotný Sarkozy podieľal na spáchanom podvode. Prokuratúra však tvrdí, že on osobne rozhodol o uskutočnení "nákladných a extravagantných (predvolebných) zhromaždení", ktoré prekročili povolený rozpočet. Sarkozy namieta, že jediné inštrukcie, ktoré dal svojmu tímu, bolo to, aby zabezpečili vysoko kvalitné zvukové a svetelné systémy.



Exprezident na rozdiel od niektorých obžalovaných nie je obvinený z podvodu, ale z menšieho trestného činu - nelegálneho financovania kampane. Ak ho uznajú za vinného, hrozí mu až rok vo väzení a pokuta 3750 eur. Súdny proces má trvať do 22. júna.



Sarkozy sa už stal prvým francúzskym povojnovým prezidentom, ktorému súd vymeral trest odňatia slobody. V marci dostal trojročný trest za korupciu a zneužitie moci, pričom dva roky mu súd vymeral podmienečne. Odvolacie konanie ešte nebolo ukončené.