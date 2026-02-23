< sekcia Zahraničie
Sarkozy sa po dvoch verdiktoch snaží o zlúčenie trestov
Sarkozy sa opäť postaví pred súd aj 16. marca, keď sa začne odvolacie konanie v ďalšej kauze týkajúcej sa údajného financovania jeho volebnej kampane v roku 2007 Muammarom Kaddáfím.
Autor TASR
Paríž 23. februára (TASR) — Parížsky súd bude v pondelok posudzovať žiadosť bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho o zlúčenie dvoch trestov, ktoré dostal v prípadoch týkajúcich sa korupcie a nelegálneho financovania volebnej kampane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Žiadosť o zlúčenie trestov je v takejto situácii úplne bežný postup,“ povedal Sarkozyho advokát Vincent Desry.
V decembri 2024 odvolací súd potvrdil pre exprezidenta rozsudok v kauze Bismuth, v ktorej sa pokúsil podplatiť sudcu výmenou za informácie o svojich súdnych konaniach. Odsúdený bol na tri roky väzenia, z toho dva dostal podmienečne a jeden mal byť v domácom väzení s elektronickým monitorovacím náramkom. V máji minulého roka mu však sledovacie zariadenie odstránili, čo Sarkozymu umožnil jeho vek, keďže dosiahol 70 rokov.
Vlani v novembri súd vyniesol druhý právoplatný rozsudok v kauze známej ako Bygmalion, týkajúcej sa nelegálneho financovania jeho neúspešnej kampane v roku 2012. Francúzsky najvyšší súd mu vymeral trest šesť mesiacov väzenia s elektronickým monitorovaním.
Na neverejnom pojednávaní bude Sarkozy žiadať, aby bol jeho šesťmesačný trest v kauze Bygmalion považovaný za odpykaný na základe toho, že už nosil elektronický náramok v súvislosti s kauzou Bismuth.
Takáto žiadosť je možná len pri splnení viacerých podmienok, vrátane toho, že tresty v rôznych súdnych konaniach majú rovnaký charakter a že už boli vyčerpané všetky odvolania.
Sarkozy sa opäť postaví pred súd aj 16. marca, keď sa začne odvolacie konanie v ďalšej kauze týkajúcej sa údajného financovania jeho volebnej kampane v roku 2007 vtedajším libyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Koncom minulého roka si v tomto prípade odsedel 20 dní vo väzení, no na základe sudcovského príkazu bol prepustený až do odvolania.
