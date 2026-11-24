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Sarkozyho budú súdiť pre pokus o ovplyvňovanie svedka
Vyšetrujúci sudca rozhodol, že všetkých 11 obvinených sa bude zodpovedať pred trestným súdom v Paríži.
Autor TASR
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Paríž 24. novembra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, jeho manželka Carla Bruniová a ďalších deväť ľudí sa koncom roku 2027 postavia pred súd pre podozrenie, že sa pokúsili zaplatiť sprostredkovateľovi Ziadovi Takieddinovi za stiahnutie jeho výpovede v kauze financovania Sarkozyho prezidentskej kampane z Líbye. S odvolaním sa na zdroj blízky prípadu o tom v utorok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vyšetrujúci sudca rozhodol, že všetkých 11 obvinených sa bude zodpovedať pred trestným súdom v Paríži. Proces je naplánovaný na obdobie od 3. novembra do 2. decembra 2027. Obvinení sú podozriví z pokusu o marenie spravodlivosti pomocou podvodu.
Ústrednou postavou v tomto prípade je sprostredkovateľ Takieddine, ktorý najprv stiahol svoje obvinenia voči Sarkozymu v súvislosti s financovaním jeho prezidentskej kampane v roku 2007 z Líbye. O dva mesiace neskôr však pred vyšetrovateľom zopakoval svoje pôvodné tvrdenia.
Sarkozy a Bruniová budú v roku 2027 pred súdom čeliť obvineniam zo zločineckého spolčenia s cieľom spáchať podvod v organizovanej skupine a z prijímania výhod za ovplyvňovanie svedka.
Za ovplyvňovania svedka, zločinecké spolčenie s cieľom spáchať podvod v organizovanej skupine a za spolčenie s cieľom pripraviť korupciu zahraničných justičných pracovníkov sa bude zodpovedať aj novinárka Michèle Marchandová, známa ako Mimi Marchandová a prezývaná aj kráľovná paparazzov.
Takieddine zomrel v septembri 2025 v Libanone, doplnila AFP.
Tento prípad sa dostal do pozornosti médií krátko pred tým, ako odvolací súd 30. novembra vynesie rozsudok voči desiatim obžalovaným vrátane Sarkozyho v prípade podozrení, že jeho prezidentská kampaň v roku 2007 bola financovaná z Líbye.
Sarkozy, ktorý viedol Francúzsko v rokoch 2007 až 2012, bol v septembri 2025 v tejto kauze v prvostupňovom konaní odsúdený na päť rokov väzenia za účasť na zločineckom spolčení. Vo väzení bol 20 dní, následne ho prepustili a umiestnili pod súdny dohľad. Svoju vinu naďalej odmieta. V máji 2026 prokuratúra v odvolacom konaní navrhla uložiť Sarkozymu sedem rokov väzenia. Rozhodnutie odvolacieho súdu v tejto veci sa očakáva budúci pondelok.
Takieddine od roku 2011 tvrdil, že Sarkozyho prezidentskú kampaň financoval líbyjský vodca Muammar Kaddáfí. V roku 2016 Takieddine vypovedal, že v rokoch 2006 a 2007 previezol z Tripolisu do Paríža päť miliónov eur uložených v kufroch. Peniaze podľa neho odovzdal vtedajšiemu šéfovi kancelárie prezidenta Claudovi Guéantovi a samotnému Sarkozymu. Obaja tieto tvrdenia dôrazne odmietli.
V novembri 2020 však Takieddine v rozhovoroch pre televíziu BFM a časopis Paris Match svoje obvinenia odvolal a vyhlásil, že Sarkozy od Kaddáfího nedostal „ani cent“.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že za touto zmenou výpovede mohla byť finančná odmena. Podľa prokuratúry Bruniová o tejto operácii vedela a podieľala sa na financovaní služieb súdneho vykonávateľa, ktorý mal oficiálne zaznamenať odvolanie výpovede samotným Takieddinom.
Vyšetrujúci sudca rozhodol, že všetkých 11 obvinených sa bude zodpovedať pred trestným súdom v Paríži. Proces je naplánovaný na obdobie od 3. novembra do 2. decembra 2027. Obvinení sú podozriví z pokusu o marenie spravodlivosti pomocou podvodu.
Ústrednou postavou v tomto prípade je sprostredkovateľ Takieddine, ktorý najprv stiahol svoje obvinenia voči Sarkozymu v súvislosti s financovaním jeho prezidentskej kampane v roku 2007 z Líbye. O dva mesiace neskôr však pred vyšetrovateľom zopakoval svoje pôvodné tvrdenia.
Sarkozy a Bruniová budú v roku 2027 pred súdom čeliť obvineniam zo zločineckého spolčenia s cieľom spáchať podvod v organizovanej skupine a z prijímania výhod za ovplyvňovanie svedka.
Za ovplyvňovania svedka, zločinecké spolčenie s cieľom spáchať podvod v organizovanej skupine a za spolčenie s cieľom pripraviť korupciu zahraničných justičných pracovníkov sa bude zodpovedať aj novinárka Michèle Marchandová, známa ako Mimi Marchandová a prezývaná aj kráľovná paparazzov.
Takieddine zomrel v septembri 2025 v Libanone, doplnila AFP.
Tento prípad sa dostal do pozornosti médií krátko pred tým, ako odvolací súd 30. novembra vynesie rozsudok voči desiatim obžalovaným vrátane Sarkozyho v prípade podozrení, že jeho prezidentská kampaň v roku 2007 bola financovaná z Líbye.
Sarkozy, ktorý viedol Francúzsko v rokoch 2007 až 2012, bol v septembri 2025 v tejto kauze v prvostupňovom konaní odsúdený na päť rokov väzenia za účasť na zločineckom spolčení. Vo väzení bol 20 dní, následne ho prepustili a umiestnili pod súdny dohľad. Svoju vinu naďalej odmieta. V máji 2026 prokuratúra v odvolacom konaní navrhla uložiť Sarkozymu sedem rokov väzenia. Rozhodnutie odvolacieho súdu v tejto veci sa očakáva budúci pondelok.
Takieddine od roku 2011 tvrdil, že Sarkozyho prezidentskú kampaň financoval líbyjský vodca Muammar Kaddáfí. V roku 2016 Takieddine vypovedal, že v rokoch 2006 a 2007 previezol z Tripolisu do Paríža päť miliónov eur uložených v kufroch. Peniaze podľa neho odovzdal vtedajšiemu šéfovi kancelárie prezidenta Claudovi Guéantovi a samotnému Sarkozymu. Obaja tieto tvrdenia dôrazne odmietli.
V novembri 2020 však Takieddine v rozhovoroch pre televíziu BFM a časopis Paris Match svoje obvinenia odvolal a vyhlásil, že Sarkozy od Kaddáfího nedostal „ani cent“.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že za touto zmenou výpovede mohla byť finančná odmena. Podľa prokuratúry Bruniová o tejto operácii vedela a podieľala sa na financovaní služieb súdneho vykonávateľa, ktorý mal oficiálne zaznamenať odvolanie výpovede samotným Takieddinom.