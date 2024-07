Sarkozyho manželku obvinili v kauze financovania kampane v roku 2007

Paríž 10. júla (TASR) - Vyšetrovatelia vo Francúzsku obvinili v utorok manželku exprezidenta Nicolasa Sarkozyho, Carlu Bruniovú-Sarkozyovú, z ovplyvňovania svedkov a napomáhania v podvode.



Obvinenie padlo v súvislosti so škandálom, ktorý sa týka financovania Sarkozyho predvolebnej kampane v roku 2007, pričom sa preveruje podozrenie, že Sarkozy na ňu dostal peniaze od bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, informuje agentúra AFP.



Bruniovej obvinenie sa týka prípadu Ziada Takieddina, ktorý roky tvrdil, že Sarkozy financoval svoju kampaň z peňazí od Kaddáfího. V novembri 2020 však Takieddine v rozhovore pre magazín Paris Match i vo videu odvysielanom televíziou BFM z Libanonu tieto svoje tvrdenia odvolal.



Francúzske súdy sa však týmto zvratom v Takieddinových výpovediach začali zaoberať, pretože majú podozrenie, že Sarkozyho tábor mu výmenou za stiahnutie obvinení ponúkol peniaze.



Ak sa táto domnienka potvrdí, Sarkozy môže byť stíhaný aj za navádzanie svedkov na falošnú výpoveď a zločinecké sprisahanie.



Justícia sa začala o Carlu Bruniovú zaujímať po vypočutí bulvárnej novinárky Michle (Mimi) Marchandovej, ktorá je podozrivá, že zinscenovala Takieddinovo nečakané vyhlásenie pre médiá.



Sudca v prípade preveroval okrem iného aj motiváciu, ktorá viedla Bruniovú k tomu, aby si vymazala všetku komunikáciu s Marchandovou zo dňa, keď bola táto novinárka v júni 2021 obvinená z ovplyvňovania svedkov.



Bruniová bola v utorok obvinená zo zatajovania dôkazov a napomáhania páchateľom v podvode. Umiestnili ju pod súdnu kontrolu a bol jej zakázaný kontakt so všetkými obvinenými okrem svojho manžela Nicolasa Sarkozyho, uviedol justičný zdroj. Okrem toho ju zaradili do režimu asistovaného svedka pre trestný čin sprisahania s cieľom podplatiť justičných pracovníkov v Libanone.



V tomto prípade je Nicolas Sarkozy podozrivý, že schválil postup, ktorého cieľom bolo dosiahnuť zvrat vo výpovediach Takieddina - hlavného svedka obžaloby v prípade financovania jeho prezidentskej kampane v roku 2007 z líbyjských prostriedkov.