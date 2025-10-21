< sekcia Zahraničie
Sarkozyho právny zástupca podal žiadosť o jeho prepustenie z väzenia
Autor TASR
Paríž 21. októbra (TASR) - Právny zástupca bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v utorok oznámil, že podal žiadosť o jeho prepustenie. Sarkozy len krátko predtým nastúpil na výkon trestu do parížskej väznice La Santé, kde si má odpykať päť rokov odňatia slobody za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatročného francúzskeho pravicového lídra, ktorý bol prezidentom v rokoch 2007 až 2012, uznali za vinného koncom septembra. Po odsúdení sa stal vôbec prvou bývalou hlavou členského štátu EÚ, ktorá si odpyká trest odňatia slobody za mrežami. Aj krátko pred príchodom do väznice však podľa zverejneného stanoviska trval na svojom tvrdení, že je nevinný.
O podmienečné prepustenie mohol požiadať vzhľadom na svoj vek ihneď po začatí výkonu trestu. Vo Francúzsku sa takéto ustanovenie vzťahuje na väzňov vo veku 70 rokov a starších, ktorým umožňuje za určitých podmienok odpykať si trest mimo väzenia. Parížsky odvolací súd má teraz podľa AFP teoreticky dva mesiace, aby rozhodol, či ho prepustí na slobodu, kým prebieha odvolacie konanie. V rámci neho Sarkozy napadá ako rozsudok, tak verdikt o uväznení počas odvolania. „Bude vo väzení aspoň tri týždne až mesiac,” povedal jeho advokát Christophe Ingrain.
Sarkozy sa podľa súdneho verdiktu dopustil sprisahania, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s osobami v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň. Súd ho za to poslal do väzenia na päť rokov, z toho tri s podmienečných odkladom, a oslobodil ho od ostatných bodov obžaloby - teda obvinení z pasívnej korupcie, nelegálneho financovania kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov.
Exprezident bude pravdepodobne umiestnený do cely s rozlohou deväť štvorcových metrov, kde bude sám, povedali predtým pre AFP zamestnanci väznice. Takéto opatrenie má podľa nich zabrániť kontaktu s ostatnými väzňami a zároveň tomu, aby ho niekto odfotografoval jedným z mnohých mobilných telefónov, ktoré sú do väznice pravidelne pašované.
