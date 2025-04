Šarvit nebude šéfom Šin bet, Netanjahu zrušil jeho vymenovanie

Jeruzalem 1. apríla (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok ráno informovala, že predseda vlády zrušil svoje rozhodnutie vymenovať viceadmirála vo výslužbe Eliho Šarvita za nového šéfa kontrarozviedky Šin bet. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).



„Predseda vlády sa poďakoval viceadmirálovi Šarvitovi za jeho ochotu byť povolaný do služby, ale informoval ho, že po ďalšom zvážení má v úmysle posúdiť iných kandidátov,“ uviedol Netanjahuov úrad vo vyhlásení.



Netanjahu v pondelok ráno oznámil nomináciu Šarvita na nového riaditeľa kontrarozviedky. Na poste mal nahradiť Ronena Bara, ktorého v marci odvolala vláda.



Podľa TOI Šarvitova nominácia vyvolala otázniky u Netanjhuových politických spojencov, keďže sa viceadmirál údajne v roku 2023 zúčastnil na protestoch proti plánom súčasnej vládnej koalície na reformu súdnictva.



TOI tiež pripomína, že Šarvit sa verejne vyslovil za prijatie dohody o územných vodách s Libanonom z roku 2022, s ktorou Netanjahu, vtedy ako opozičný líder, nesúhlasil.



Súčasného riaditeľa Šin bet Ronena Bara odvolala izraelská vláda v noci na 21. marca pre „pretrvávajúci nedostatok dôvery“. Netanjahu obvinil Bara, že bez jeho súhlasu viedol vyšetrovanie zamerané na krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira.



Opozičné strany toto rozhodnutie napadli na najvyššom súde, ktorý rozhodnutie o odvolaní zablokoval. Podľa súdu zostane rozsudok v platnosti do predloženia odvolaní, najneskôr však do 8. apríla.