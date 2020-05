Sasin: Prezidentské voľby nie je možné tento týždeň uskutočniť

Varšava 4. mája (TASR) - Poľský vicepremiér Jacek Sasin, poverený organizovaním prezidentských volieb, v pondelok vyhlásil, že si nemyslí, že voľby sa budú môcť konať v riadnom termíne v nedeľu 10. mája, lebo zákon na povolenie korešpondenčného hlasovania ešte nebol schválený. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hoci oficiálne to nebolo oznámené, Sasin povedal, že vláda uvažuje nad odložením prezidentských volieb na 17. mája alebo 23. mája. Premiér Mateusz Morawiecki to tiež minulý týždeň naznačil.



Pravicová vláda chce, aby sa hlasovanie pre pandémiu nového koronavírusu konalo korešpondenčne (poštou). Avšak núdzovú legislatívu umožňujúcu takéto hlasovanie práve posudzuje Senát, ktorý ju má schvaľovať v stredu 6. mája. Potom bude ešte o návrhu zákona nakoniec hlasovať dolná komora poľského parlamentu.



Senát ovláda opozícia, ktorá chce prezidentské voľby odsunúť na neskorší termín.



Keby aj bol zákon schválený, zostane príliš málo času na doručenie 30 miliónov hlasovacích lístkov tak, aby ich do nedele dostal do schránky každý oprávnený volič, upozornil Sasin.



"Je ťažké dodržať termín 10. máj," povedal vicepremiér pre rozhlasovú stanicu Radio Zet. "Ak zákon vstúpi do platnosti 7. mája, nebude možné pripraviť procedúru hlasovania načas," dodal Sasin.



Záverečné hlasovanie o návrhu zákona, očakávané vo štvrtok, predstavuje pre vládu zásadný problém. Niektorí zákonodarcovia vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) chcú tiež prezidentské voľby odsunúť a ak budú hlasovať proti korešpondenčným voľbám, vláda môže stratiť tesnú parlamentnú väčšinu.



"Ak bude návrh zákona o korešpondenčnom hlasovaní odmietnutý, potom tu možno budeme mať politickú krízu," uviedol minister zdravotníctva Lukasz Szumowski pre stanicu Radio 3.



Vládnuca strana PiS podporuje znovuzvolenie súčasného prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý vedie v prieskumoch verejnej mienky. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí 6. augusta.



Niekoľko niekdajších poľských prezidentov a predsedov vlád koncom apríla vyhlásilo, že sa nezúčastnia na prezidentských voľbách, ktoré sa majú v dôsledku pandémie konať korešpondenčne. Občanov vyzvali, aby urobili to isté.



Medzi signatárov otvoreného listu zverejneného na internete patria bývalí prezidenti Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski a Bronislaw Komorowski, ako aj šiesti bývalí premiéri.



Voľby by sa podľa nich mali konať takým spôsobom, ktorý zaručuje tajné hlasovanie a nespochybňuje zásady nestrannosti a všeobecnosti volieb.



Korešpondenčné hlasovanie, ktoré presadzuje vládnuca strana, totiž nedokáže zaručiť, že tieto požiadavky budú splnené, zdôraznili signatári.



Tvrdia tiež, že konanie volieb v čase pandémie zároveň predstavuje riziko pre zdravie občanov.