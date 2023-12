Sasko-Anhaltsko bude od žiadateľov o občianstvo žiadať podporu Izraela

Berlín 6. decembra (TASR) - Žiadatelia o občianstvo vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko budú musieť deklarovať svoju podporu práva Izraela na existenciu.



Zavedenie novej legislatívy prichádza po októbrovom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas a uprostred prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a Hamasom. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy stanice CNN.



Podľa tlačovej agentúry DPA, ktorá mala možnosť do daného dokumentu nahliadnuť, sa v dekréte uvádza, že právo Izraela na existenciu je v Nemecku pokladané za "štátny záujem".



"Získanie nemeckého občianstva si vyžaduje záväzok podporovať právo Izraela na existenciu," uvádza sa vo vyhláške. Žiadateľ musí písomne potvrdiť, "že uznáva právo Izraela na existenciu a odsudzuje akékoľvek snahy namierené proti existencii štátu Izrael".



Ministerka vnútra spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Tamara Zieschangová v liste adresovanom krajinským mestám a okresom uviedla, že počas procesu naturalizácie treba venovať pozornosť tomu, "či sa nevyskytujú náznaky antisemitských postojov".



V liste sa ďalej uvádza, že občianstvo musí byť zamietnuté, ak sa žiadatelia dopustili činov, ktoré sú v rozpore so slobodným demokratickým poriadkom vrátane antisemitských zločinov a popierania práva židovského štátu na existenciu.



Nemeckí predstavitelia od 7. októbra opakovane vyhlasujú, že bezpečnosť Izraela je "štátnym záujmom Nemecka".



Nemecký kancelár Olaf Scholz vo svojom prejave v Spolkovom sneme (Bundestagu) po útokoch povedal: "V tejto chvíli je pre Nemecko len jedno miesto. Je to strana Izraela."



"To je to, čo máme na mysli, keď hovoríme, že bezpečnosť Izraela je zmyslom existencie Nemecka," zdôraznil.