Sassoli: Dohoda EP a Rady EÚ o eurorozpočte je dobrá pre občanov

Brusel 11. novembra (TASR) - Predbežná dohoda medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o zvýšení dlhodobého rozpočtu o 16 miliárd eur znamená "dobrý obchod" pre európskych občanov. Uviedol to v stredu predseda EP David Sassoli.



Šéf europarlamentu reagoval na utorňajšiu dohodu medzi vyjednávačmi dvoch euroinštitúcií, ktorá zvýši zdroje sedemročného rozpočtu v prospech výskumu, lepšej zdravotnej politiky, ochrany klímy, digitálnej transformácie a podpory mladých ľudí. Táto dohoda umožní Únii zavedenie vlastných rozpočtových zdrojov a otvorí cestu pre realizáciu ozdravného plánu po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur.



Ešte predtým, ako Sassoli ocenil význam tejto politickej dohody na tlačovej konferencii, úspech vyjednávačov privítala a schválila aj Konferencia predsedov EP.



"Európskemu parlamentu sa podarilo zabezpečiť ďalších 16 miliárd eur na kľúčové programy EÚ, ktoré zlepšujú život v celej Európe," uviedol Sassoli. Spresnil, že dodatočné peniaze zahŕňajú 7,4 miliardy eur na zdravotnú starostlivosť, 2,2 miliardy eur na program Erazmus+ a 1,5 miliardy eur na efektívnejšie riadenie migrácie. Europoslancom sa podarilo presadiť aj ďalšiu miliardu eur pre nástroj flexibility, čo podľa Sassoliho znamená mať v zálohe "prispôsobivý rozpočet pre meniaci sa svet". Miliarda eur na flexibilitu je určená výhradne na riešenie budúcich výziev a kríz, ktoré nemožno predpovedať.



Sassoli rovnako ocenil, že sa vyjednávačom EP podarilo presadiť právne záväzný plán zavedenia nových vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ. "Rozpočet EÚ bude v budúcnosti financovaný účinnejším a udržateľnejším spôsobom - zavedením poplatku za nerecyklované plasty, digitálnou daňou na zabezpečenie spravodlivého odvodového podielu digitálnych gigantov a daňou z finančných transakcií," vysvetlil.



Za veľmi dôležitú označil tiež skutočnosť, že po prvý raz v histórii Únie bude získanie finančných prostriedkov z eurorozpočtu podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu členskými krajinami.



"Sme Úniou založenou na hodnotách slobody, demokracie a rovnosti. Ak vlády nebudú rešpektovať tieto zásady, potom by nemali mať prístup k finančným prostriedkom EÚ," odkázal Sassoli.



