Sassoli: EÚ má povinnosť postarať sa o Afgancov, ktorí jej pomohli

Brusel 18. augusta (TASR) - Európska únia má zodpovednosť prijať afganských utečencov a nemôže dovoliť, aby ľudia, ktorí pracovali pre krajiny eurobloku v Afganistane, boli vystavení pomste Talibanu. Podľa tlačovej agentúry Reuters to v stredu uviedol predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli.



Šéf europarlamentu zdôraznil, že utečenci prichádzajúci z Afganistanu, ktorý sa dostal pod kontrolu Talibanu, by mali byť rozdelení proporcionálne medzi členské štáty EÚ.



Predstavitelia Talibanu oficiálne vyhlásili, že chcú mier v krajine, že sa nebudú mstiť bývalým nepriateľom a rešpektovať budú aj práva žien, avšak v súlade s islamským právom šaría. Reuters upozornil, že mnohí Afganci sú voči týmto sľubom skeptickí a z krajiny sa stále zúfalo pokúšajú odísť tisíce ľudí vrátane veľkého počtu tých, ktorí po dve desaťročia pomáhali zahraničným silám pod taktovkou Spojených štátov.



"Musíme chrániť tých, ktorí s nami pracovali a spolupracovali, nemôžeme dovoliť, aby boli vystavení pomste," zdôraznil Sassoli počas tlačovej konferencie vo Vilniuse. Šéf EP sa nachádza na štvordňovej pracovnej návšteve v pobaltských krajinách.



Podľa jeho slov musí EÚ prejaviť zodpovednosť a Európska komisia by mala schváliť rovnaké rozdelenie Afgancov na úteku medzi členské štáty Únie, a to čo možno najrýchlejšie.



Vojenské lietadlá od nedele evakuovali z Afganistanu viac ako 2200 diplomatov a civilistov, medzi nimi bolo aj mnoho občanov Afganistanu.