Sassoli: Europarlament musí byť počas krízy hlasom všetkých občanov EÚ

Brusel 16. apríla (TASR) - Malé gestá solidarity sú počas pandémie koronavírusu veľmi dôležité a udržujú spoločnosť "nad hladinou". Uviedol to vo štvrtok predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli na úvod dvojdňového plenárneho zasadnutia EP.



Plenárka sa pod tlakom pandémie koná v skrátenom pracovnom režime, pričom väčšina europoslancov sa na zasadnutí a hlasovaniach zúčastňuje prostredníctvom videoprenosu na diaľku, zo svojej domovskej krajiny.



Sassoli na úvod plenárky poďakoval kľúčovým pracovníkom za udržanie Európy v režime fungovania.



"Práve teraz sú naši zdravotnícki pracovníci v prvej línii boja proti tomuto vírusu. Zaslúžia si všetku našu podporu, obdiv a vďačnosť za prácu, ktorú robia, a za veľkorysosť, ktorú prejavujú aj za najťažších okolností. Povedal som to a opakujem to - humanita našich občanov je našou najväčšou devízou," uviedol šéf europarlamentu.



Podľa jeho slov sú to práve "malé gestá konkrétnej solidarity", ktoré Európanov udržujú "nad hladinou". Pripomenul, že k nim prispel aj europarlament, keď jeho kuchyne každý deň pripravia 1000 jedál pre bezdomovcov a dobrovoľníkov zapojených do boja proti nákaze.



Dodal, že EP v jednej zo svojich bruselských budov poskytol útočisko pre 100 zraniteľných žien, pričom v sídlach europarlamentu v Štrasburgu a Luxemburgu bolo miestnym úradom umožnené využívať tieto priestory na činnosti súvisiace s mimoriadnymi udalosťami, ktoré so sebou pandémie prináša.



"Počas tohto obdobia je obzvlášť dôležité udržiavať naše demokracie nažive a počúvať občanov," odkázal Sassoli. A upozornil, že na programe plenárky sú diskusie a hlasovania o uznesení Európskej komisie o potrebe koordinovaného postupe Európskej únie v boji proti pandémii a jeho dôsledkom, ako aj o ďalších naliehavých opatreniach potrebných pre tzv. "únikovú stratégiu", čiže postupné uvoľňovanie krízových opatrení.



Sassoli uviedol, že cieľom EP je zabezpečiť, aby sa za týmto účelom prijali najlepšie možné kroky a vyčlenili prostriedky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby členské štáty mali k dispozícii čo najväčšie možné zdroje.



"Musíme byť ambiciózni, pretože európski občania potrebujú rýchlu reakciu," vysvetlil predseda EP.



"V tejto chvíli musíme byť hlasom našich statočných občanov, prispievať k tomuto boju disciplínou a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť," odkázal v závere svojho vystúpenia.





Spravodajca TASR Jaromír Novak