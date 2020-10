Sassoli: Europarlament neblokuje žiadne dôležité rozhodnutia

Brusel 1. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) neblokuje žiadne rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti EÚ. Uviedol to vo štvrtok počas otváracieho prejavu dvojdňového summitu EÚ v Bruseli predseda EP David Sassoli.



Jeho slová sú reakciou na nedávne obvinenia nemeckého veľvyslanca pri EÚ, že europarlament trvaním na prepojení zásad právneho štátu s čerpaním financií z budúceho dlhodobého rozpočtu Únie ohrozuje aj spustenie ozdravného plánu po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Sassoli odkázal, že europarlament ničomu nebráni, a dodal, že požiadavky poslancov EP sú v záujme európskych občanov.



"Oneskorenia sú spôsobené nedostatkom protinávrhov Rady EÚ. Parlament urobil už veľa ústupkov. Ak bude vôľa, dá sa rýchlo dosiahnuť politická dohoda," zhodnotil situáciu.



Predseda EP počas svojho prejavu zdôraznil potrebu znovu vybudovať európske hospodárstvo, a to spravodlivejším a ekologickejším spôsobom. Pripomenul potrebu riešenia digitálnej priepasti v Európe, lebo koronakríza naplno odhalila, že nedostatočný prístup k internetu je príčinou prehlbovania nerovnosti medzi európskymi občanmi.



"Vo svete, ktorý sa v súčasnosti formuje, by sa mal prístup k internetu považovať za nové ľudské právo. Výzvou, ktorej čelí EÚ, je byť priekopníkom a ísť príkladom v demokratizácii digitálneho sveta," vysvetlil,



Sassoli sa venoval aj otázkam prisťahovalectva a azylu a pripomenul, že EÚ musí mať potrebnú odvahu na dosiahnutie dohody o spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politike založenej na solidarite a zodpovednosti. Podľa jeho slov Pakt o migrácii a azyle, ktorý minulý týždeň predstavila Európska komisia, je krokom vpred a EP je pripravený o tom začať rokovania s nemeckým predsedníctvom v Rade EÚ.



Veľkou témou summitu EÚ sú udalosti, ktoré sa odohrávajú vo východnom Stredomorí. Sassoli uviedol, že EP zaujal k tejto veci stanovisko na poslednej plenárnej schôdzi, a zdôraznil, že treba preukázať solidaritu s Gréckom a Cyprom pri ich spore s Tureckom ohľadom prieskumných vrtov v ich výsostných vodách.



"EÚ musí chrániť svoje zvrchované práva. Európsky parlament je presvedčený, že trvalé urovnanie konfliktu je možné dosiahnuť iba prostredníctvom dialógu medzi oboma stranami. Ak dôjde k najhoršiemu, mali by sme byť pripravení využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii vrátane cielených a odvetných sankcií. Dúfajme však, že k tomu nepríde," odkázal Sassoli.



V závere svojho prejavu šéf EP upozornil na odloženú Konferenciu o budúcnosti Európy. Tá mala byť spustená v máji, čomu zabránila koronakríza. Sassoli uviedol, že europarlament je na túto udalosť pripravený, a vyzval lídrov EÚ, aby na nasledujúcom októbrovom zasadnutí Európskej rady (15.-16.10) prijali rozhodnutie, ktoré umožní čo najskôr otvoriť konferenciu, ktorá by mala trvať dva roky.



Spravodajca TASR Jaromír Novak