Sassoli: Europarlament podporí opatrenia proti klimatickej hrozbe

Madrid/Brusel 3. decembra (TASR) - Prechod na ekologické hospodárstvo môže viesť v Európskej únii k zvýšeniu rastu a tvorbe kvalitných pracovných miest. Uviedol to predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v rámci svojho pondelňajšieho vystúpenia na otvorení konferencie OSN o zmene klímy (COP25), ktorá sa koná v Madride v dňoch 2.-13. decembra.



Sassoli sa podobne ako šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel zúčastnil na stretnutí európskych lídrov, ktorí vystúpili v úvodnej fáze klimatickej konferencie.



Predseda EP v tejto súvislosti v stanovisku pre médiá v utorok pripomenul, že Európa je pripravená prevziať vedenie v boji proti zmene klímy.



"Na konferencii COP25 budeme hovoriť jedným hlasom, aby sme obhajovali ambiciózne ciele potrebné na dosiahnutie výsledkov, ktoré naša planéta potrebuje. Európa bude hrať významnú úlohu, ale potrebujeme na to všetkých ostatných globálnych hráčov. A ambiciózne ciele musia byť podporené aj ambicióznym rozpočtom. Prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu musí byť spravodlivý a nesmie na nikoho zabudnúť," vysvetlil.



Sassoli v Madride zdôraznil svoje presvedčenie, že prechod k bezuhlíkovej ekonomike povedie k udržateľnému hospodárstvu, ktoré podporí hospodársky rast a vytvorí nové vysokokvalitné pracovné miesta. Na tento aspekt upozornil aj počas stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, keď v rámci rozpravy o budovaní bezpečnejšieho sveta spresnil, že konsenzus vedeckej obce je jasný - podnikanie tak ako doteraz už nie je možné.



"Svet musí urobiť viac a rýchlejšie. Minulý týždeň Európsky parlament uznal bezprecedentný význam hrozby, ktorej čelí ľudstvo. Vyhlásili sme klimatickú krízu a zaviazali sme sa, že bezodkladne prijmeme potrebné opatrenia na boj proti tejto hrozbe a na jej potlačenie skôr, než bude neskoro. Teraz odkaz prenášam svetovým lídrom a vyzývam ich, aby urobili to isté," povedal Sassoli.



Podľa jeho slov tento cieľ zahŕňa hlboké spoločenské a hospodárske zmeny, pričom EÚ musí zaistiť, že počas tohto prechodu podporí konkurencieschopnosť podnikov a prostredníctvom opatrení v sociálnej oblasti a začleňovaní nebude nikto trpieť prechodom na "zelenú ekonomiku".



Sassoli počas svojej pracovnej návštevy v Madride klimatické témy predebatoval aj s predsedníčkou Snemovne reprezentantov Spojených štátov Nancy Pelosiovou a štátnym tajomníkom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom.



