Predseda Európskeho parlamentu: EÚ nemá žiaden plán B pre Albánsko

Brusel 3. februára (TASR) - Európska únia nemá žiaden "plán B" pre Albánsko. Uviedol to v pondelok predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v rámci svojej prvej oficiálnej návštevy v tejto západobalkánskej krajine.



Sassoli sa v Tirane stretol s prezidentom Ilirom Metom, s predsedom vlády Edim Ramom, s predsedom parlamentu Gramozom Ruciom, vedúcimi predstaviteľmi hlavných politických skupín a zástupcami think-tankov.



Počas svojho prejavu pred poslancami albánskeho parlamentu uviedol, že Albánci môžu dôverovať Európskemu parlamentu, ktorý má s obyvateľmi Albánska spoločnú víziu: politicky a zemepisne sceliť tento región so zvyškom EÚ.



"Minuloročné rozhodnutie neznamená 'nie'. Je to iba spomalenie, okamih v procese prechodu," uviedol s odkazom na minuloročný október, keď sa najmä v dôsledku postoja Francúzska nepodarilo spustiť prisľúbené prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom. "Podľa reakcii albánskych občanov a inštitúcií vidíme, že sa nechcete vzdať, že ste odhodlaní pokračovať v reformách. Toto je dôležitý signál," dodal Sassoli.



Podľa jeho slov môže byť Albánsko príkladom pre zvyšok regiónu, lebo EÚ vníma rast tejto krajiny, to, že sa usiluje o dialóg s Bruselom a vyvíja nemalé reformné úsilie, kde Sassoli spomenul pripravované zmeny vo volebnom zákone a boj proti kriminalite a korupcii.



"Dúfam, že budeme môcť začať rokovania v marci alebo najneskôr v júni," vyjadril nádej šéf europarlamentu, zároveň však poslancom zopakoval nevyhnutnosť pokračovania reforiem. Tiež dodal apel, aby Albánsko prispôsobovalo svoju politickú agendu európskemu programu aj pri nových trendoch, ako je Európska zelená dohoda.



"Využime nasledujúce týždne a mesiace múdro. Albánsko nemá plán B. Budeme pokračovať v ceste, na ktorú ste sa vydali už dávno," povedal Sassoli.











spravodajca TASR Jaromír Novak