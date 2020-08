Brusel 19. augusta (TASR) – Budúcnosť Bieloruska môžu určovať iba jeho občania. Týmito slovami sa na úvod mimoriadneho videosummitu EÚ zameraného na dianie v Bielorusku šéfom vlád a štátov členských krajín Únie prihovoril predseda Európskeho parlamentu David Sassoli.



„Budúcnosť Bieloruska môžu určovať iba jeho občania normálnym demokratickým procesom, ktorý chráni ich slobody. Vonkajšie zasahovanie do krízy, ktorou krajina prechádza, by bolo neprijateľné," uviedol šéf europarlamentu na úvod rokovaní, ktoré v pondelok zvolal predseda Európskej rady Charles Michel vzhľadom na situáciu v Bielorusku, ktorá nastala po prezidentských voľbách.



Sassoli zároveň vyjadril obavy zo stupňujúcich sa represií voči demonštrujúcim občanom a z možných vojenských zásahov. Upozornil, že Európania spoločne zdieľajú tieto obavy, a vyjadril nádej, že premiéri a prezidenti EÚ nájdu tú správnu reakciu na dianie v Bielorusku.



„Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa násilie zastavilo a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd," odkázal Sassoli.



Podľa neho muži a ženy v Minsku a v iných bieloruských mestách dnes bojujú za hodnoty, ktoré sú pilierom fungovania Európskej únie: dôstojnosť jednotlivcov, ľudské práva, slobodu a demokraciu



Podľa jeho slov krajiny EÚ majú povinnosť nielen ako susedia a priatelia, ale najmä ako predstavitelia demokratických inštitúcií pomáhať bieloruskému ľudu na ceste k sebaurčeniu a pri prijímaní opatrení proti tým, ktorí sa dopúšťajú násilia.



Sassoli pripomenul, že úlohou Európskej únie je podporovať výzvy obyvateľov Bieloruska, aby sa čo najskôr konali nové voľby, a zabezpečiť, že násilné činy a mučenie demonštrantov budú vyšetrené a potrestané.



„Sankcie sú dôležitým nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii, a Európsky parlament vyzýva Európsku radu, aby ich bezodkladne využila na overenie a potrestanie závažného porušenia ľudských práv, ku ktorým doteraz došlo. Tieto sankcie by mohli zahŕňať zmrazenie aktív tých osôb, ktoré zneužili svoju moc a porušili základné ľudské slobody," skonštatoval šéf zákonodarného zboru EÚ.