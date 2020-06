Sassoli Babišovi: EP má právomoc kontrolovať plnenie rozpočtu EÚ

Brusel 30. júna (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli zaslal v utorok predsedovi českej vlády Andrejovi Babišovi list v nadväznosti na jeho vyhlásenia týkajúce sa údajného zasahovania zákonodarného zboru EÚ do vnútorných záležitostí Českej republiky.



Sassoli v otvorenom liste českému premiérovi pripomenul, že zmluvy o EÚ dávajú Európskemu parlamentu ako jednému z rozpočtových orgánov EÚ a inštitúcii demokratického dohľadu právomoc a povinnosť udeliť alebo zamietnuť absolutórium Európskej komisii za plnenie rozpočtu EÚ. Spresnil, že v článku 319 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza, že EP preskúma účty, finančné výkazy a iné hodnotiace správy a osobitné správy Európskeho dvora audítorov.



"Uznesenie prijaté Európskym parlamentom sa musí považovať za súčasť tohto procesu a za akt vyplývajúci z jeho právomocí v oblasti rozpočtovej kontroly a demokratického dohľadu, ktorý by mali všetci aktéri EÚ vnímať s maximálnym rešpektom," odkázal Sassoli do Prahy.



Šéf europarlamentu rovnako zdôraznil, že Výbor EP pre kontrolu rozpočtu si bude aj naďalej vykonávať povinnosti podľa svojho mandátu, vrátane posudzovania potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré bránia dobrému a zákonnému plneniu rozpočtu EÚ.



"Chcel by som vyjadriť veľké znepokojenie nad osobnými útokmi namierenými na niektorých členov parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s týmto prípadom. Po neprijateľných provokáciách je jeden poslanec Európskeho parlamentu a jeho rodina stále pod policajnou ochranou. Určite chápete, že veľmi pozorne sledujem takéto prípady a som pripravený aktivovať všetky dostupné právne postupy na ochranu integrity zvolených poslancov Európskeho parlamentu," uviedol Sassoli v závere listu pre Babiša.



Babiš v sobotu 20. júla obvinil EP zo "zasahovania" do vnútorných záležitostí Českej republiky. Urobil tak deň po tom, ako poslanci europarlamentu na zasadnutí v Bruseli schválili uznesenie požadujúce zavedenie mechanizmu, ktorý zastaví zneužívanie dotácií EÚ. Europoslanci v uznesení žiadajú, aby sa obnovilo vyšetrovanie českého premiéra v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a možným konfliktom záujmov Babiša ako premiéra s vplyvom na rozdeľovanie európskych peňazí v Česku a zároveň osoby, ktorá kontroluje holdingový konglomerát Agrofert.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)