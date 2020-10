Sassoli odkázal členom bieloruskej opozície, že EP stojí po ich boku

Brusel 22. októbra (TASR) - Európsky parlament je na strane bieloruskej demokratickej opozície. Uviedol to vo štvrtok predseda EP David Sassoli počas svojho prejavu v Bruseli, v ktorom ohlásil víťaza tohoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.



"Je mi cťou oznámiť, že ženy a muži demokratickej opozície v Bielorusku sú laureátmi Sacharovovej ceny na rok 2020", povedal na začiatku prejavu. Vyjadril obdiv k Bielorusom, ktorí už niekoľko týždňov neúnavne a pokojne demonštrujú za svoje práva, a zároveň vyjadril zhrozenie nad spôsobom, ako Alexandr Lukašenko a jeho vláda násilne potláčajú protesty a pravdu. Podľa jeho slov je teraz tá "správna chvíľa", aby vládnuci režim začal počúvať hlas svojho ľudu.



"Majú na svojej strane niečo, čo hrubá sila nikdy nemôže poraziť - pravdu. Nevzdávajte sa svojho boja. Sme s vami, stojíme po vašom boku," odkázal Sassoli Bielorusom v mene zákonodarného zboru EÚ.



Dodal, že demonštranti a opozícia v Bielorusku svojím konaním dennodenne obhajujú slobodu myslenia a slobodu slova, čiže hodnoty, ktoré zosobňuje Sacharovova cena. Zároveň vyjadril nádej, že v decembri bude môcť osobe odovzdať cenu do rúk zástupcom bieloruskej demokratickej opozície.



Podľa informácií TASR už skupina europoslancov z viacerých politických frakcií predložila iniciatívu, aby do Štrasburgu Sacharovovu cenu prišla prevziať kandidátka opozície na prezidentku Sviatlana Cichanovská.



Sassoli využil svoj príhovor aj na to, aby upozornil, že Arnold Joaquín Morazán Erazo, jeden zo skupiny ochrancov povodia rieky Guapinol v Hondurase, ktorí boli tiež nominovaní na Sacharovovu cenu, bol nedávno zavraždený.



"Európsky parlament požaduje okamžité, nezávislé a dôveryhodné vyšetrenie jeho smrti," uviedol Sassoli a zdôraznil, že v žiadnej krajine na svete nikto nesmie byť prenasledovaný za to, že vyjadruje svoje názory.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)