Sassoli po stretnutí s pápežom: Európa musí zachraňovať životy na mori

Rím 26. júna (TASR) - Migrácia a situácia utečencov v Stredozemnom mori boli témou sobotňajšej súkromnej audiencie predsedu Európskeho parlamentu (EP) Davida Sassoliho u pápeža Františka vo Vatikáne. Informovali o tom agentúry DPA a APA.



"Európa, ktorá ľudí na mori nezachráni a nechá ich zomrieť, nie je prejavom ľudskosti," uviedol šéf EP pred novinármi po stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi. "Bojujeme za európsku iniciatívu. Musíme ľudí zachrániť - hovoríme o tisícoch ľudí, nie o miliónoch," zdôraznil. "Musíme ukázať, že témy ako prijatie a integrácia sú dôležité," povedal.



Sassoli poznamenal, že išlo o veľmi dôležité stretnutie, počas ktorého sa znovu upevnila centrálna pozícia pápeža, ktorý slúži ako "ochrana ľudí a miera všetkých vecí". "To platí pre všetky oblasti politiky - od prisťahovalectva po občianske práva," uviedol. Zo strany pápeža podľa jeho slov prišlo "povzbudenie pre Európu, ktorá chce spoločnú politiku a v týchto 15 mesiacoch zažila veľkú solidaritu".



Vatikán o obsahu rozhovorov bezprostredne po audiencii neinformoval. Pápež počas nedávnej tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána vo Vatikáne upozornil na to, že zo Stredozemného mora sa stal "najväčší cintorín v Európe".



Každoročne sa o preplávanie na európsky kontinent zo severu Afriky pokúsia tisíce utečencov. Mnohí tak urobia za pomoci prevádzačov nezákonných migrantov. Často však túto nebezpečnú cestu absolvujú v preplnených a nestabilných člnoch. Z údajov Organizácie Spojených národov (OSN) vyplýva, že pri pokuse preplávať zo severu Afriky do Európy tento rok zomrelo už viac ako 690 utečencov.



Sassoli sa s pápežom stretol v novembri 2014 v Štrasburgu, keď pôsobil na poste podpredsedu EP. Pápež František vtedy apeloval na to, že Európa musí znovu objaviť kresťanské korene svojej identity.