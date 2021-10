Sassoli podporil štáty západného Balkánu

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) – Prístupový proces krajín západného Balkánu potrebuje nový a silný impulz. Uviedol to predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v oficiálnom liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, ktorý sa v stredu v slovinskom meste Brdo pri Kranju zúčastňuje na mimoriadnom summite EÚ – západný Balkán.



Sassoli vo svojom otvorenom liste nalieha na vedúcich predstaviteľov členských krajín EÚ, aby prekonali súčasnú patovú situáciu a pokročili v prístupovom procese s krajinami západobalkánskeho regiónu.



„Summit EÚ – západný Balkán nemôže byť lepšie načasovaný. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, potrebuje prístupový proces krajín západného Balkánu nový a silný impulz. Je najvyšší čas prekonať zameškanú dobu a súčasné blokády," uviedol Sassoli s odkazom na prístupový proces, ktorý nie všetky členské krajiny podporujú rovnakým tempom.



Sassoli v tejto súvislosti zdôraznil, že Európsky parlament je pripravený pracovať v rámci Tímu Európa na poskytnutí nového impulzu pre rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu.



„Skutočne geopolitická Európa môže začať iba na našich hraniciach, s našimi najbližšími priateľmi, s ktorými kultúrne a historicky zdieľame rovnakú európsku identitu. Mierový, stabilný a prosperujúci kontinent by bol veľkým prínosom pre všetkých európskych občanov," opísal situáciu šéf Európskeho parlamentu. Podľa jeho slov nový impulz pre západný Balkán môže mať v tomto regióne len pozitívny účinok a mohol by prispieť k jeho demokratickej transformácii a dobrým susedským vzťahom.



Spresnil, že EÚ musí byť pripravená zapojiť sa do prístupového procesu s každou z krajín západného Balkánu v závislosti od ich pokroku a ambícií. A dodal, že akékoľvek ďalšie zdržanie alebo váhanie je povzbudením pre ostatných hráčov, aby získali väčší vplyv v tomto regióne.



„Proces rozširovania musí byť aj naďalej založený na plnení prístupových kritérií. Krajiny západného Balkánu by mali dokončiť reformy a uznať, že dialóg a budovanie konsenzu, ako aj sloboda tlače a sloboda prejavu sú v každej demokracii kľúčové. Regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú rovnako dôležité. Základné hodnoty a zásady, o ktoré sa EÚ opiera, musia zostať majákom, ktorý každej krajine ukáže cestu v rámci prístupového procesu," odkázal Sassoli.