Sassoli už nebude kandidovať na post predsedu Európskeho parlamentu

Brusel/Štrasburg 15. decembra (TASR) - Súčasný predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli sa nebude uchádzať o znovuzvolenie začiatkom roka 2022. Potvrdil to v exkluzívnom, v stredu publikovanom rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nebudem kandidovať, pretože nechcem rozdeľovať proeurópsku väčšinu... Na druhej strane sa cítim veľmi odhodlaný posilniť koalíciu, ktorá spolu s ľudovcami, liberálmi a nami socialistami umožnila napriek bezprecedentnej zdravotnej, hospodárskej i sociálnej kríze dosiahnuť mimoriadne výsledky," povedal Sassoli.



Ľudovci, najsilnejšia frakcia v zákonodarnom zbore EÚ, už v novembri určili, že ich kandidátkou, ktorá by mala vystriedať terajšieho predsedu EP, bude maltská europoslankyňa Roberta Metsolová.



Server Politico napísal, že Sassoliho rozhodnutie "odstraňuje azda najväčšiu prekážku" pre politickú budúcnosť Roberty Metsolovej, keďže "predtým existovala možnosť, že by mohla čeliť odporu zo strany Sassoliho", o ktorom sa predpokladalo, že má záujem aj o druhé funkčné obdobie.