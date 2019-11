Sassoli v EP ocenil odhodlanie ľudí, ktorí sa vzopreli totalite

Brusel 13. novembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli si pripomenul v stredu v Bruseli za prítomnosti predsedu nemeckého Spolkového snemu Wolfganga Schäubleho pád Berlínskeho múru spred 30 rokov. Sassoli otvoril plenárne zasadnutie EP v Bruseli prejavom, v ktorom sa zmieňoval o tejto historickej udalosti z 9. novembra 1989. Pripomenul, že pád Berlínskeho múru bol výsledkom odhodlania miliónov európskych občanov na východe Európy, ktorí pokojne, bez akéhokoľvek násilia a iba silou vlastnej vôle sa dokázali zbaviť jarma, pod ktorým žili po celé desaťročia. "Chcel by som im vzdať poctu," uviedol pred europoslancami.



Šéf zákonodarného zboru EÚ zároveň naznačil potrebu pokračovať v boji za európsku myšlienku. "Bohužiaľ, európska demokracia a hodnoty a zásady, na ktorých je založená, nie sú nezvratné. Vyžadujú si záväzky a odhodlanie nás všetkých ich obhajovať," spresnil.



Sassoli priznal, že ako svedok mimoriadnych udalostí v Berlíne spred 30 rokov v súčasnosti s veľkým znepokojením sleduje návrat "duchov minulosti", o ktorých si ľudia mysleli, že sú "mŕtvi a pochovaní pod váhou histórie".



"Neveriacky, ale aj s obrovským hnevom vnímame démonov antisemitizmu, ktorí sa vracajú do Európy. Mám na mysli tragické udalosti v Halle, židovský cintorín vandalizovaný v dánskom meste Randers či hrozby, ktorým bol vystavená talianska senátorka Liliana Segreová," opísal situáciu Sassoli.



Podľa jeho slov je znovuzrodenie antisemitizmu výsledkom oživenia nacionalizmu, xenofóbie či rasizmu a odmietnutím všetkého, na čom EÚ stojí.



"Musíme sa so všetkou našou silou postaviť tým, ktorí popierajú fakty histórie, ktorí dávajú jednoduché odpovede na zložité problémy, ktorí zamieňajú pýchu, ktorú každý z nás cíti za svoju krajinu a jej kultúru, s pocitmi nenávisti a pohŕdania ostatnými," dodal.



