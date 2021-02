Sassoli varoval lídrov EÚ pred očkovacím nacionalizmom

Brusel 25. februára (TASR) - Krajiny EÚ nesmú podľahnúť pokušeniu očkovacieho nacionalizmu. Uviedol to predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v rámci tradičného otváracieho príhovoru na úvod summitu EÚ.



Dvojdňové rokovania šéfov vlád a štátov EÚ, ktoré začali vo štvrtok poopoludní, sa uskutočňujú formou videokonferencie a sú zamerané na spoločný postup a koordináciu krokov v boji proti COVID-19.



"Vďaka nášmu kolektívnemu prístupu nie sú európske krajiny postavené proti sebe a bohaté krajiny neskupujú väčšinu vakcín. Som dôrazne proti dvojstranným dohodám. Vyzývam vás, aby ste nepodľahli pokušeniu očkovacieho nacionalizmu. Spoločný postup nám umožňuje monitorovať, vyšetrovať a tvrdo reagovať na akékoľvek podvody," odkázal šéf europarlamentu premiérom a prezidentom.



Podľa jeho slov by farmaceutické firmy mali dodržiavať svoje zmluvné záväzky o dodávkach očkovacích látok. Zároveň sa však vyslovil za transparentnú prípravu všetkých licenčných dohôd s výrobcami vakcín, ktoré umožnia urýchliť masové očkovanie. Vyjadril presvedčenie, že čím viac sa bude v Únii očkovať, tým bude hospodárske oživenie Európy výraznejšie.



Sassoli tiež zdôraznil, že dôležité rozhodnutia - týkajúce sa bezpečnosti, zdravia, dodávok lekárskeho vybavenia a vakcín, výskumu a výroby vakcín, ale aj opatrení regulujúcich pohyb osôb či otvárania a zatvárania vnútroschengenských hraníc - je možné prijímať iba na celoeurópskej úrovni.



"Pandémia nás naučila, že sa už nemožno vrátiť k tomu čo bolo predtým. Bola by to chyba, strata energie a nedostatočná príprava na riešenie budúcich výziev," skonštatoval Sassoli.



Lídri EÚ majú podľa neho za úlohu vypracovať spoločnú európsku zdravotnú politiku, čo znamená priznať inštitúciám EÚ jasne zadefinované právomocí.







