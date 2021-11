Sassoli vyzval inštitúcie EÚ, aby chránili ľudské práva v Bielorusku

Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európska únia by sa mala postarať o to, aby bolo silnejšie počuť hlas bieloruského ľudu. Uviedla to v stredu v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu líderka bieloruskej demokratickej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorej slová podporil aj predseda EP David Sassoli.



Sassoli povedal, že Cichanovská, ktorej ako predstaviteľke demokratickej opozície europarlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia v roku 2020, prišla do pléna na jeho pozvanie. Podľa jeho slov je Cichanovská "symbolom boja za demokraciu a slobodu" a hlasom mnohých politických väzňov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v bieloruských väzniciach.



"Viac ako rok po voľbách, ktorých výsledky Európska únia neuznáva, Bielorusko naďalej porušuje práva svojich občanov, umlčuje občiansku spoločnosť a každý deň používa represiu ako zbraň," uviedol Sassoli.



S odkazom na súčasnú migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach dodal, že Lukašenkov režim neváhal využiť mužov, ženy a deti, ktorí potrebujú ochranu, a to bez akéhokoľvek rešpektovania ich základných ľudských práv, aby splnil svoj cieľ destabilizovať EÚ. Ohrozilo to ich životy s jediným cieľom.



"Parlament vyzýva ostatné inštitúcie EÚ, aby sa postavili na obranu základných práv," povedal Sassoli.



Cichanovská europoslancom pripomenula vlaňajšie zásahy bieloruského režimu proti demonštrantom a občanom nespokojným s podvodmi počas prezidentských volieb. Hovorila o tom, že mnohí z demonštrantov boli uväznení, mučení alebo dokonca zabití bieloruskými bezpečnostnými silami a nezabudla ani na najnovšiu krízu týkajúcu sa migrantov, ktorých režim Alexandra Lukašenka doviezol na vonkajšie hranice EÚ.



Európskych zákonodarcov upozornila, že ak sa aj podarí zastaviť zneužívanie migrantov, hrozby, ktoré predstavuje Lukašenkov režim pre EÚ, tým nepominú, lebo je tu riziko nárastu pašovania drog a ďalšieho nelegálneho tovaru, vojenských provokácií či dokonca jadrových katastrof na vonkajších hraniciach EÚ.



Podľa jej slov sankcie EÚ uvalené na vládny režim v Minsku fungujú a vyzvala Európanov, aby boli konzistentní vo svojej sankčnej politike. "Sankcie rozdeľujú elity, ničia korupčné schémy a rozdeľujú ľudí okolo Lukašenka," opísala situáciu vo svojej rodnej krajine.



Cichanovská zdôraznila, že bieloruské demokratické hnutie si nemôže dovoliť "príliš dlho čakať na Európu", a spresnila, že európske prejavy solidarity a vyjadrenia obáv sa musia premeniť na konkrétne činy a že Európa musí byť aktívnejšia, keď čelí autokracii ako je tá, ktorú stelesňuje Lukašenko.



V závere svojho prejavu Cichanovská vyzvala, aby európske a bieloruské demokratické sily vystupovali jednotnejšie a boli solidárnejšie. "Nezabúdajme na bieloruských väzňov svedomia a pomôžme tým, ktorí boli nútení opustiť krajinu. Dnes nielen demokracia v Bielorusku, ale aj demokracia v Európe závisí od toho, či pôjdeme touto cestou spoločne," odkázala z pléna zákonodarného zboru EÚ.