Sassoli vyzval krajiny EÚ, aby koordinovali protipandemické opatrenia

Brusel 2. septembra (TASR) - Európske krajiny sa potrebujú vyhnúť zmätku v súvislosti so zavádzaním rôznych pravidiel proti šíreniu nového typu koronavírusu, a preto potrebujú spoločné pravidlá platné pre všetky členské krajiny EÚ. Uviedol to v stredu predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli.



Sassoli vo výzve adresovanej členským krajinám Únie upozornil na to, že v súčasnosti "existuje príliš veľa zmätku", lebo každý členský štát koná sám za seba. Podotkol, že občania a podniky očakávajú spoločnú reakciu a jasné pravidlá, ako konať, a zavedenie transparentnosti pri definovaní rizikových oblastí.



"Situácia je vážna. Iba koordinácia zo strany Európskej komisie môže zabezpečiť štandardizáciu prijímaných opatrení a to, že intervencie zabránia diskriminácii a vyriešia potrebu, aby všetci občania EÚ mali presne stanovený právny rámec," uviedol Sassoli v správe pre médiá.



Dodal, že je nevyhnutné vyhnúť chaosu, čo znamená, že je nevyhnutné, aby národné vlády, ktoré sú zodpovedné za zdravotnú politiku, požiadali Európsku komisiu o aktívnu koordináciu pri definovaní spoločných pravidiel.



"Som prekvapený, že sa tak ešte nestalo, lebo občania to očakávajú. Stále sa nachádzame uprostred mimoriadnej situácie a iba jasné pravidlá platné pre celú EÚ môžu umožniť účinnú reakciu na ďalšie šírenie nákazy COVID-19," odkázal šéf europarlamentu.