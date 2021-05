Sassoli vyzval letiská v EÚ, aby vystavili fotky Ramana Prataseviča

Brusel 25. mája (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v utorok privítal výsledky mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, na ktorom sa šéfovia vlád a štátov zhodli na cielených sankciách proti Bielorusku. Na znak solidarity so zadržaným novinárom a blogerom Ramanom Pratasevičom vyzval letiská v celej EÚ, aby vystavili fotografie tohto kritika bieloruského vládneho režimu.



Sassoli v správe pre médiá privítal opatrenia, ktoré v pondelok večer prijali lídri EÚ v súvislosti s vynútením odklonením lietadla letiaceho z Atén do Vilniusu. Bielorusko pod falošnou hrozbou bombového útoku prinútilo lietadlo pristáť v Minsku, pričom zadržalo Prataseviča, ktorý kriticky vystupuje proti režimu Alexandra Lukašenka a ktorý z exilu v zahraničí po zmanipulovaných prezidentských voľbách pomáhal organizovať vlaňajšie občianske protesty.



"Vítam cielené a osobné sankcie proti členom bieloruského režimu, blokovanie preletov nad Bieloruskom pre letecké spoločnosti EÚ a opatrenia proti bieloruským leteckým spoločnostiam, najmä voči spoločnosti BelAvia. Tiež si myslím, že by bolo veľmi pozitívnym gestom, ak by sa na hlavných letiskách členských štátov Európskej únie zobrazila fotografia Ramana, ktorá by bola znakom solidarity a ukázala, že ho nesklameme," uviedol Sassoli vo vyhlásení.