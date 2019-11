Sassoli vyzval Macedóncov, aby nestrácali nádej v európsku budúcnosť

Skopje/Brusel 5. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) podporuje začatie prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom. Tento svoj postoj zopakoval predseda EP David Sassoli v utorok na záver svojej pracovnej návštevy Skopje. Hlavy štátov a vlád sa na októbrovom summite EÚ nedohodli na otvorení prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že nedávny neúspech je len "prestávka" na ceste k ďalším rokovaniam o tejto záležitosti.



"V Skopje som videl, že ľudia majú obavy zo súčasnej patovej situácie a ja tomu plne rozumiem. Zdieľame vaše sklamanie. Dôrazne vás však vyzývam, aby ste nestrácali nádej. Toto nie je koniec cesty. Toto je prekážka, ktorú čoskoro prekonáme," uviedol Sassoli.



Severné Macedónsko je podľa neho "žiarivým príkladom politickej zrelosti" na západnom Balkáne, čo EÚ podľa neho nakoniec uzná. "Dúfam, že to vašu krajinu neodradí, ale využijete túto prestávku a budete pokračovať v odvážnej reformnej ceste, na ktorú ste sa vydali," dodal.



Šéf EP počas svojich rokovaní v Severnom Macedónsku zdôraznil, že drvivá väčšina členských EÚ súhlasí so začiatkom prístupových rokovaní a vyjadril presvedčenie, že sa podarí presvedčiť tých niekoľko členských štátov, ktoré na poslednom summite mali určité výhrady.



"Prístupový proces bude prínosom pre Severnú Macedónsko aj pre EÚ. Počas mojej návštevy som sa stretol s mladými ľuďmi, ktorí sú veľmi nadšení Európou a zdieľajú naše hodnoty rovnosti, ľudských práv a zásad právneho štátu. Nesmieme týchto ľudí sklamať. Patria do našej rodiny a obohatia ju. Máme spoločný osud," povedal Sassoli v Skopje, kde rokoval so severomacedónskym premiérom Zoranom Zaevom, prezidentom Stevom Pendarovskim, predsedom parlamentu Talatom Xhaferim, ako aj so zástupcami politických strán zastúpených v zákonodarnom zbore tejto západobalkánskej krajiny.