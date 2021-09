Sassoli zablahoželal Scholzovi k víťazstvu vo voľbách

Brusel 27. septembra (TASR) – Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli zablahoželal v pondelok Olafovi Scholzovi, kandidátovi na post spolkového kancelára za Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), ako víťazovi volieb do nemeckého Spolkového snemu, ktoré sa skončili tesným výsledkom.



Sassoliho blahoželanie je prvou oficiálnou reakciou Európskej únie na výsledok volieb v Nemecku.



„Blahoželáme Olafovi Scholzovi a strane SPD k víťazstvu!" napísal na sociálnej sieti Twitter Sassoli, ktorý je tiež členom frakcie socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente.



„Po tejto historickej kríze niet času nazvyš: Európa potrebuje v Berlíne silného a spoľahlivého partnera, aby pokračoval v našej spoločnej práci na sociálnom a ekologickom oživení," uviedol Sassoli v súvislosti pandémiou vyvolanou vo svete infekčným ochorením COVID-19.



Nemecko - najväčšia ekonomika v EÚ a jej najľudnatejšia krajina - je pilierom EÚ s obrovským vplyvom na jeho procesy, inštitúcie a rozhodnutia, konštatovala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Nemecko je aj vlasťou Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej.



Tá svojho času pôsobila ako ministerka obrany pod vedením odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, ktorej konzervatívny blok CDU-CSU v nedeľných voľbách dosiahol najhorší volebný výsledok vo svojej histórii.



„K výsledkom volieb v Nemecku nemáme žiadny komentár," povedala novinárom hovorkyňa EK Dana Spinantová.



Poznamenala, že EK síce obvykle blahoželá politikom, ktorí vo voľbách získali úrad; nekomentuje však volebný výsledok, ktorý ešte nevyústil do formovania vlády.



Podporu Scholzovi vo svojom vyhlásení vyjadrila aj líderka skupiny socialistov a demokratov v europarlamente Iratxe Garcíová.



„Je to veľmi dobrá správa pre Európsku úniu, pretože (Scholz) môže priniesť nový impulz pre reformy, ktoré potrebujeme, aby sme sa prispôsobili digitálnemu veku a reagovali na nové globálne výzvy tým, že ľudia budú na prvom mieste," povedala.



Európska ľudová strana - najväčšie politické zoskupenie v Európskom parlamente, kam patria aj poslanci z tábora Merkelovej - zatiaľ k výsledkom volieb v Nemecku vyjadrenie neposkytla, pripomína AFP.