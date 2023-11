Satelit KĽDR zhotovil prvé zábery, je na nich aj letecká základňa USA

Soul 22. novembra (TASR) — Vojenský špionážny satelit vypustený v utorok Severnou Kóreou zhotovil snímky Andersenovej leteckej základne a prístavu Apra nachádzajúcich sa na tichomorskom ostrove Guam, ktorý je nezačleneným územím USA. Informovala o tom juhokórejská agentúra Johnap s odvolaním sa štátne médiá v KĽDR.



Ako uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA, zábery boli odoslané do Pchjongjangu, kde si ich počas návštevy satelitného riadiaceho centra Národného úradu pre letecké technológie prezrel severokórejský vodca Kim Čong-un. Uviedol, že Severná Kórea by mala mať viac špionážnych satelitov, aby sa posilnili jej sebaobranné schopnosti a účinnosť jej vojenských úderných prostriedkov.



KCNA tiež oznámila, že satelit začne oficiálne fungovať 1. decembra.



Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea odsúdili štart severokórejskej rakety so špionážnym satelitom, ktorým KĽDR podľa nich porušila niekoľko rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN zakazujúcich Pchjongjangu vypúšťať balistické rakety akéhokoľvek doletu. Rovnaký postoj zaujali tieto krajiny aj pri neúspešných štartoch v máji a auguste.



Južná Kórea v reakcii na vypustenie družice oznámila, že čiastočne pozastavila platnosť vojenskej dohody s KĽDR z roku 2018. Soul avizoval, že obnoví prieskumné lety v okolí demilitarizovanej zóny, ktorá rozdeľuje Kórejský polostrov.



Južná Kórea tiež tento týždeň uskutoční spoločné námorné cvičenie s Japonskom a USA.



Severná Kórea tvrdí, že potrebuje špionážny satelit, aby mohla reagovať na údajné vojenské hrozby zo strany Spojených štátov.