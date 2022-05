Snímky ukázali ruskú loď naloženú kradnutou pšenicou z Ukrajiny

Kyjev/Moskva 12. mája (TASR) - Ruskú obchodnú loď naloženú obilím ukradnutým na Ukrajine vrátili najmenej z jedného stredomorského prístavu a v súčasnosti sa nachádza v sýrskej Lázikíji, vyplýva z vyjadrení ukrajinských predstaviteľov a prepravných zdrojov. TASR správu prevzala od stanice CNN, ktorá loď identifikovala ako prepravcu hromadného nákladu Matros Pozinič.



Loď ešte 27. apríla zdvihla kotvy pri pobreží Krymského polostrova a vypla svoj transpondér. Na druhý deň bola na základe fotografií a satelitných snímok videná v hlavnom krymskom prístavnom meste Sevastopol.



Plavidlo Matros Pozinič je jednou z troch lodí, ktorá sa podieľa na obchodovaní s kradnutým obilím, vyplýva podľa CNN z prieskumu otvorených zdrojov a tvrdení ukrajinských predstaviteľov.



Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko, produkuje málo pšenice z dôvodu nedostatočného zavlažovania. Ukrajinské regióny na severe, okupované ruskými silami od začiatku marca, však produkujú každý rok milióny ton obilia. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že tisíce ton sa teraz vozia kamiónmi na Krym.



Kateryna Jaresková, novinárka z projektu SeaKrime ukrajinskej online publikácie Myrotvorec, pre CNN uviedla, že projekt zaznamenal prudký nárast exportu obilia zo Sevastopola na približne 100.000 ton v marci aj apríli.



Zo Sevastopola podľa satelitných snímok a údajov o trase, ktoré preskúmala CNN, prekonala loď Matros Pozinič Bosporský prieliv a dostala sa do egyptského prístavu Alexandria. Podľa ukrajinských predstaviteľov na ňu naložili takmer 30.000 ton ukrajinskej pšenice.



Ukrajinci však boli o krok vpred, uvádza spravodajská stanica. Egypt podľa predstaviteľov včas varovali, že obilie je kradnuté, a zásielka bola vrátená. Plavidlo smerovalo do libanonskej metropoly Bejrút, avšak s rovnakým výsledkom.



Loď si opätovne zapla svoj transpondér 5. mája, satelitné snímky spoločností Maxar Technologies a Tankertrackers.com však preukázali, že sa plavila do sýrskeho prístavu Lázikíja, píše CNN.



Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje, že od začiatku ruskej invázie (24. februára) bolo z Ukrajiny ukradnutých a odvezených najmenej 400.000 ton obilia.