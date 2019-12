Satelitné snímky zachytili v severokórejskej továrni novú stavbu

Soul 23. decembra (TASR) - Satelitné snímky zachytili novú stavbu v severokórejskej továrni, ktorá je využívaná na výrobu vybavenia na odpaľovanie rakiet s dlhým doletom, informovala v pondelok agentúra AP.



Snímky zverejnila spoločnosť Planet Labs v čase obáv, že Severná Kórea by mohla odpáliť raketu alebo strelu, pretože sa snaží získať ústupky v rámci pozastavených rokovaní o jadrových zbraniach so Spojenými štátmi.



Severná Kórea už skôr varovala, že to, aký dá USA "vianočný darček", závisí od toho, aké kroky Washington podnikne.



Jedna zo satelitných snímok z 19. decembra ukazuje dokončenú stavbu v továrni pri metropole Pchjongjang, kde podľa predpokladov Severná Kórea vyvíja a vyrába vozidlá používané ako mobilné odpaľovacie zariadenia pre balistické rakety s dlhým doletom.



Jadrové rozhovory medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi sú pozastavené od februára, keď vo vietnamskom Hanoji stroskotal summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.